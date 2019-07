Polémica por la intervención de EEUU en un acto israelí en Jerusalén Este

Jerusalén, 1 jul (Sputnik).- El embajador de EEUU en Israel, David Friedman, y el enviado de la Casa Blanca a Oriente Medio, Jason Greenblatt, ayudaron a derribar un muro para trazar una controvertida ruta arqueológica que recorre el subsuelo de un barrio palestino de Jerusalén Este, la zona de la ciudad ocupada por Israel, en una ceremonia inaugural celebrada este domingo.

«Si había alguna duda sobre la exactitud, la sabiduría, la propiedad del presidente [de los Estados Unidos] [Donald] Trump por haber reconocido Jerusalén como la capital de Israel, esto despeja todas las dudas», dijo Friedman antes de unirse a autoridades israelíes para derribar de forma simbólica el muro que atravesaba el Camino de los Peregrinos (judíos).

Con este nombre se denomina una escalera subterránea que presuntamente sirvió como arteria principal para los judíos que iban al Monte del Templo (nombre que los judíos dan a la Explanada de las Mezquitas).

U.S. ambassador to Israel David Friedman takes a 10 pounds hammer and breaks open a tunnel which runs under the Palestinian village of Silwan to the old city of Jerusalem.

No comment! pic.twitter.com/CQmTKaTJKz

