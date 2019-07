Los productos de madera compensan menos del 1% de emisiones de carbono

Madrid, 3 Jul. (EUROPA PRESS).- Los productos de madera, desde el papel hasta los muebles, compensan solo el 1 por ciento de las emisiones de carbono globales anuales al eliminar el carbono en formas leñosas.

Según una nueva investigación realizada en 180 países, los productos de madera compensaron globalmente 335 millones de toneladas de dióxido de carbono en 2015, de los cuales 71 millones de toneladas no se contabilizaron según las normas actuales de las Naciones Unidas. El secuestro de carbono de los productos de madera podría aumentar más de 100 millones de toneladas para 2030, dependiendo del nivel de crecimiento económico mundial.

Los resultados brindan a los países la primera visión coherente de cómo sus industrias madereras podrían compensar sus emisiones de carbono a medida que las naciones buscan formas de mantener el cambio climático manejable mediante la reducción severa de las emisiones.

Sin embargo, la nueva investigación, publicada en ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’, también destaca cómo los productos de madera representan solo una pequeña fracción de las compensaciones necesarias para todos, excepto para unos pocos países selectos con gran densidad de madera.

«Los países están buscando estrategias de emisiones negativas netas. Por lo tanto, no se trata solo de reducir nuestras emisiones, sino de buscar estrategias que puedan tener un potencial de almacenamiento, y los productos de madera extraída son una de esas opciones», apunta Craig Johnston, profesor de economía forestal en la Universidad de Wisconsin-Madison.

«Es bueno porque puede buscar opciones que no obstaculicen el crecimiento. La pregunta es, ¿podemos seguir consumiendo productos de madera y tener los beneficios del cambio climático asociados con ese consumo?», añade.

Para responder a esa pregunta, Johnston trabajó con Volker Radeloff, profesor de ecología forestal y ecológica de la Universidad de Wisconsin-Madison, para desarrollar un análisis internacional coherente del potencial de almacenamiento de carbono de estos productos, que los países ahora deben explicar en virtud del Acuerdo de París global para reducir las emisiones de carbono.

Utilizaron datos sobre las cosechas de madera y la producción de productos de madera de 1961 a 2015, el año más reciente disponible, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Los investigadores modelaron el futuro secuestro de carbono en productos de madera utilizando cinco modelos amplios de posible crecimiento económico y poblacional, los dos factores que más afectan la demanda de estos productos.

Aunque la producción de productos de madera en 2015 compensó menos del 1 por ciento de las emisiones globales de carbono, la proporción fue mucho mayor para un puñado de países con grandes industrias madereras. El grupo de productos de madera de Suecia, por ejemplo, compensó el 9 por ciento de las emisiones de carbono del país en 2015, lo que representó el 72 por ciento de las emisiones de fuentes industriales ese año.

Sin embargo, según los investigadores, para la mayoría de los países, incluidos Estados Unidos. Los productos de madera mitigaron una fracción mucho menor de las emisiones totales en 2015, y esta proporción no aumentará significativamente hasta 2065.

Las directrices actuales de la ONU solo permiten que los países cuenten el carbono almacenado en los productos de madera creados a partir de las cosechas nacionales de madera, no la madera cultivada localmente y enviada internacionalmente, ni los productos producidos a partir de madera importada. Estas regulaciones crean una brecha entre la cantidad real de carbono almacenado en los productos de madera del mundo y lo que se cuenta oficialmente.

En 2015, esa brecha ascendió a 71 millones de toneladas de dióxido de carbono, equivalente a las emisiones de 15 millones de automóviles. Si esas pautas permanecen sin cambios, para 2065 otros 50 millones de toneladas de dióxido de carbono pueden desaparecer debido a esta brecha. Pero este carbono adicional no contabilizado no aumenta significativamente la proporción de emisiones globales compensadas por los productos de madera.

Johnston y Radeloff también encontraron que el nivel de carbono almacenado en los productos de madera es extremadamente sensible a las condiciones económicas. El crecimiento lento o negativo podría reducir significativamente la cantidad de carbono compensado por estas industrias.

«A medida que se producen productos de madera, se está sumando a este depósito de carbono en el país, pero estos productos eventualmente se deterioran. Actualmente, las emisiones de carbono de los muebles o la madera que se produjeron hace 50 o 75 años –señala Johnston–. Entonces, si no estamos produciendo a una tasa que al menos compense esas emisiones, veremos que la reserva de carbono se convertirá en una fuente neta de emisiones».

Por ejemplo, la Gran Recesión en 2008 y 2009 convirtió los productos de madera de Estados Unidos de un sumidero neto de carbono en un emisor neto. Un efecto similar liberó millones de toneladas de dióxido de carbono de los productos de madera durante años después del colapso de la Unión Soviética, encontraron Johnston y Radeloff.

Las cinco proyecciones del estudio sobre el crecimiento económico futuro predicen que se capturará más carbono en los productos de madera, pero las perturbaciones económicas imprevistas podrían revertir temporalmente esa tendencia para países en particular.

El estudio actual ofrece la oportunidad de evaluar las obligaciones actuales y ayudar a los países a predecir las emisiones futuras. Los resultados también pueden informar la próxima ronda de objetivos de emisiones y negociaciones, dicen los investigadores.

«Estamos haciendo públicos estos datos. El modelo completo para todos los países, para todos los productos de madera, para todos los escenarios está disponible –señala Johnston–. Ahora sabemos cómo se ve cada país bajo un modelo común y las suposiciones comunes que avanzan».