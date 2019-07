San José, 4 Jul (ODI/UCR).- El Programa Institucional de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (Prosic-UCR) de la Universidad de Costa Rica presentó su décimo tercer informe anual, el cual da cuenta de los avances del país en materia de Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC) en la vida cotidiana de los costarricenses.

Entre los hallazgos de este año el informe vuelve a destacar que Costa Rica es desde el 2008 el país con la telefonía móvil más barata del continente según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el organismo especializado en telecomunicaciones de la Organización de las Naciones Unidas. Un hecho, que según el investigador del Prosic-UCR Alejandro Amador Zamora contribuye de manera fundamental a que la brecha digital de Costa Rica se continúe reduciendo.

Por ingreso, la brecha por acceso a telefonía móvil se redujo un 75% y la brecha en acceso a Internet disminuyó un 50% del 2010 al 2018. Sin embargo, en adultos mayores permanece una barrera de acceso que se relaciona con la alfabetización digital.

En los hogares según el informe, crece el uso de teléfonos celulares y de la televisión, mientras disminuye el uso de la radio, el teléfono residencial y la tableta.

En las empresas, un 42% de las empresas que participaron en el sondeo realizado por Prosic-UCR para el presente informe indicó que realizan teletrabajo, un dato que refuerza la tendencia que desde el año anterior se viene fortaleciendo. Sin embargo, en su mayoría las empresas que se animan a ejecutar el teletrabajo perciben que existe poca claridad en el reglamento laboral para su aplicación.

Todo lo anterior, se enmarca dentro de una política pública, el marco que ofrece el Estado para que se desarrollen las TIC en el país. El informe del Prosic-UCR aborda el análisis del marco institucional y las políticas, los cambios en las prioridades del sector de ciencia, tecnología y telecomunicaciones de la nueva administración gubernamental identificando puntos de ruptura y continuidades.

Allí la principal vinculación se encuentra en la inclusión de metas que enfatizan los emprendimientos, la innovación y los proyectos de la Agenda de Solidaridad Digital. Además, se registra la estrategia de Transformación Digital 4.0 hacia la Costa Rica del Bicentenario sin embargo, hay en ellos esfuerzos desarticulados y aislados.

Finalmente, el informe aborda el tema de las TIC en el sistema de salud y el tema de la inteligencia artificial, en el que se evidencia que el país no hay adaptación integral a formatos internacionales en el sistema hospitalario, y como punto positivo se registra un aumento en el uso de la telemedicina. Advierte también en este aspecto el informe que el país no forma profesionales en el campo de TIC y salud y que por ejemplo no existen carreras profesionales o posgrados en informática de imágenes, informática clínica y/o en informática de salud pública.

Prosic-UCR: el estudio de la Internet y sus usos

Esta nueva edición del informe se tocan, a través de ocho capítulos, temas de relevancia nacional como lo son políticas públicas TIC, la evolución del marco regulatorio del sector de telecomunicaciones, acceso y uso de las TIC en el Estado, los hogares y las empresas, las TIC en el sistema de salud, la inteligencia artificial y los avances nacionales en el tema ciudades y territorios inteligentes.

CONSULTE: Informe Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento Prosic-UCR

El Prosic-UCR se creó en el 2006 y desde hace 12 años publica el informe anual: “Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento en Costa Rica”, cuya importancia está entre otros elementos, en la incursión de diversos espacios enlazados a esta era del saber, que impone cambios en ámbitos como el económico, el político, y el social. La incorporación del uso TIC al quehacer de las personas en general,

Tras casi 20 años desde que Internet entró en nuestro mundo para cambiarlo todo, esta tecnología –que surgió a finales de los años 90– acelera los ritmos de las transformaciones e impactos que son difíciles de prever, que suponen una industria gigante con potencial de ser a la vez un motor de progreso, pero que también ponen en riesgo derechos de comunicación que deben ser monitoreados.

Hoy más de la mitad de la población mundial está conectada a Internet y casi la totalidad de ella vive dentro del alcance de una señal de red inalámbrica. La Internet móvil ya es esencial para una gran mayoría, pues con esta los usuarios acceden a una gran cantidad de información y servicios que antes tenían que hacer desde un computador.

En Costa Rica hay 4,7 millones de suscripciones a telefonía móvil. Millones de personas usan las redes sociales, según un estudio Global Digital Overview (January 2019 v01), el número de usuarios de algunas de las plataformas más destacadas son: Facebook con cerca de 2.271 millones de consumidores activos en un mes, Whatsapp más de 1.500 millones, YouTube más de 1.900 millones, Instagram más de 1.000 millones, Twitter con más 326 millones , LinkedIn con 303 millones, Google + Google Calendar, Google Drive, Google Maps. Traslator, YouTube, Blogger, etc.) tiene más de 343 millones y Snapchat de 287 millones, entre otras.

Otra de las plataformas que están marcando hitos es “La inteligencia artificial”, que con dispositivos virtuales como Siri o Alexa, donde los consumidores encuentran un apoyo fundamental. Además, el mundo está más interconectado con el “Internet de las Cosas”, las empresas y los negocios tienen miles de aplicaciones para su desarrollo, por lo que no podrán prescindir de esta.

(*) Gabriela Mayorga López, Periodista, Oficina de Divulgación e Información.