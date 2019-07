El multimillonario John McAfee se ofrece al Gobierno de Cuba como asesor en criptomonedas

Cuba is planning to use Cryptocurrency to get around the 63 years of economic strangulation imposed upon 14 million Cuban people by the insanity of the US Government. Finally, a large scale, real world application for Cryptocurrencies. If Cuba wants my help, I am here. pic.twitter.com/zgHUNwRcdE



Aunque el Gobierno de la isla no ha hecho ninguna declaración al respecto, la polémica en redes sociales ya está servida.

Jonh David McAfee, creador de la compañía de seguridad informática McAfee, famosa por su antivirus, es acusado por medios estadounidenses de ser un ‘fugitivo’ de las autoridades norteamericanas por evasión fiscal.

Desde La Habana, el informático ha desmentido en sus redes sociales tal acusación y ha anunciado que planea postularse para la presidencia de EEUU «desde el exilio».

McAfee, también ha utilizado sus redes sociales para contar cómo ha sido su estancia en la isla y cómo viven los cubanos.

My «Campaign In Exile», under the banner of the Libertarian Party, is my second attempt running for President of the U.S. My headquarters, since I am being politically persecuted, is now located in Havana, Cuba. I am still fighting. Stay with me America!@CubaMINREX@DiazCanelB pic.twitter.com/KyhuC0YuHu

— John McAfee (@officialmcafee) 23 de junio de 2019