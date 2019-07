El cohete Soyuz-2.1b con 33 satélites a bordo despega desde la base rusa Vostochni

Moscú, 5 jul (Sputnik).- El cohete ruso Soyuz-2.1b, equipado con el bloque acelerador Fregat, despegó este viernes con 33 satélites a bordo desde el cosmódromo Vostochni.

El lanzamiento, transmitido en directo en la página web de la agencia Roscosmos, es el primero que se realiza en 2019 desde esa base espacial, ubicada en la provincia de Amur, en el Lejano Oriente ruso.

LIFTOFF! 🚀

The Souyz-2.1b launch vehicle with Fregat Upper Stage and carrying the Russian meteorological satellite Meteor-M No. 2-2 and 32 smallsats lifted off from #Vostochny cosmodrome.

