VIDEOS: Un nuevo sismo de magnitud 6,9 sacude el sur de California

Los Ángeles, 6 Jul (RT/Sputnik).- Un nuevo sismo, esta vez de magnitud 6,9, sacudió este viernes el sur de California, informa el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el Centro Sismológico Euromediterráneo (EMSC, por sus siglas en inglés), el epicentro del temblor se ubicó a 193 kilómetros al norte de Los Ángeles, a una profundidad de 10 kilómetros.

Asimismo, se informa que el temblor provocó más de 15 réplicas.



Este terremoto además interrumpió el partido de baloncesto entre New Orleans Pelicans y New York Knicks, así como provocó la paralización del juego de béisbol entre Los Angeles Dodgers y The San Diego Padres en Los Ángeles.



El terremoto se produce dos días después del sismo de magnitud 6,4, calificado como el más potente en dos décadas, fuera registrado a 12 kilómetros al suroeste de la localidad de Searles Valley.