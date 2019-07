Costa Rica salda una deuda pendiente: indicadores ambientales ya son de acceso público

San José, 5 Jul. (ODI/UCR).- Por primera vez, Costa Rica cuenta con una plataforma unificada, estandarizada e interconectada que le permite al Gobierno y a la ciudadanía tener acceso a datos actualizados para la toma de decisiones en materia ambiental.

Se trata de la plataforma del Sistema Nacional de Información Ambiental (Sinia), desarrollada por profesionales y estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR), que ya está disponible en el sitio web sinia.go.cr.

Más de 20 estudiantes de la carrera de Estadística y de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, junto con profesionales del Observatorio del Desarrollo de la UCR, forman parte del equipo multidisciplinario liderado por el Centro Nacional de Información Geo-Ambiental (CENIGA) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) que hizo posible la creación de esta plataforma, una tarea que por más de tres décadas tuvo pendiente el país.

Uno de los grandes retos de este proyecto fue cómo poner a disposición un cúmulo muy grande de información, proveniente de diversas fuentes, de una manera muy compacta y amigable, según explicó Agustín Gómez, quien coordina el proyecto desde el Observatorio del Desarrollo de la UCR.

Acceso ciudadano: una de las grandes ventajas

En esta plataforma los usuarios pueden encontrar y cruzar información muy diversa generada por las instituciones que conforman la Red Nacional de Información Ambiental (Renia), así como resultados de investigaciones académicas. Imagen tomada de sinia.go.cr.

La plataforma brinda a los usuarios una sección de estadísticas fácil de usar, donde pueden visualizar los datos ambientales por medio de gráficos, cuadros y tablas; otra sección donde se puede visualizar la información georeferenciada a traves de mapas y otra sección donde pueden encontrar todos los documentos relacionados, detalló la comunicadora María Amalia Rojas Alvarado.“Ahora cada costarricense puede consultar más de 700 variables estadísticas de manera digital con un aplicativo totalmente interactivo, que anteriormente se tenía que consultar vía libros gigantescos de excel” explicó Gómez. Toda esta información disponible también permitirá a los ciudadanos hacer comparaciones y participar activamente en la generación de proyectos y política pública.

La plataforma está abierta para ser alimentada desde cualquier lugar por diferentes instituciones, organizaciones y grupos de investigación. Los colaboradores podrán realizar funciones como ingresar datos y construir hojas metodológicas. Para ello, cada uno tendrá que registrarse y cumplir con un protocolo de control de calidad que garantice la fiabilidad de los datos. Foto cortesía Agencia La Estación, ECCC-UCR.

Impacto en la toma de decisiones

Con el Sinia se contribuye a la organización interinstitucional del sector ambiente, se facilita la creación de indicadores, informes y reportes en materia ambiental para cumplir los compromisos del país con organismos internacionales como las Naciones Unidas (Objetivos de Desarrollo del Milenio) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), además favorece la toma de decisiones y el acceso de la ciudadanía a la información.

El ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, reconoció que este sistema, que está a cargo del Centro Nacional de Información Geo-Ambiental CENIGA, viene a llenar el vacío existente en cuanto a información e indicadores en materia ambiental que hace 15 años era muy grande y representaba una seria dificultad para la toma de decisiones en el MINAE.

“El sector ambiente no podía llevar el pulso del impacto de las decisiones políticas y la implementación de la política pública y por otro lado el ciudadano no tenía criterios objetivos para valorar la gestión del ministerio, recordó el jerarca. Hoy me complace tremendamente ver que hemos dado este gran paso”.

El ministro además señaló la importancia de la interconexión entre las diferentes instituciones como el Ministerio de Salud, las municipacidades, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería entre otras, para sacar adelante la agenda ambiental que debe enfocarse en el mayor problema que , en su opinión, es el patrón de consumo y producción que tiene actualmente el país.

El Geovisor ambiental es una de las principales aplicaciones de la plataforma Sinia.go.cr que permite visualizar y analizar información georeferenciada de una forma sencilla. Estará conectado a otros visores geográficos como el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) y el Sistema Nacional de Información para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (Sinigirh).

Alianza interinstitucional

El aporte de la Universidad de Costa Rica en este proyecto va desde la parte técnica de las estadísticas hasta la parte tecnológica en la construcción de la herramienta. Además, incluye las estrategias de comunicación requeridas para que toda la información científica y técnica pueda ser utilizada por usuarios de diferentes niveles y sectores, un trabajo que está a cargo de la agencia La Estación de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva.

El Observatorio del Desarrollo de la UCR, por su amplia experiencia en temas ambientales y creación de plataformas y sistemas de información adaptados a los tomadores de decisiones, fue la entidad elegida por el CENIGA para orquestar este gran equipo multidisciplinario.

Con respecto a esta alianza, Rafael Monge Vargas, director del CENIGA, señaló “la colaboración que hemos recibido de parte del Observatorio del Desarrollo para la creación de la plataforma ha sido fundamental, porque nos ha dado la capacidad de poder desarrollar todos los componentes de este proyecto a través de un equipo interdisciplinario de trabajo”.

La participación del Observatorio en este proyecto se extenderá hasta abril del 2020, brindará capacitación a las diferentes instituciones vinculadas para la alimentación de la plataforma y desde ya se valora una alianza estratégica para darle soporte y mantenimiento a la plataforma por más tiempo.