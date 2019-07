El eclipse solar del 2 de julio, observado desde la Luna

Madrid, 6 Jul. (EUROPA PRESS).- El microsatélite chino en la Luna DSLWP-B observó desde la órbita del satélite de la Tierra la sombra que dejó en nuestro planeta el eclipse solar total del pasado 2 de julio.

El microsatélite lanzado hace unos meses para apoyar las misiones espaciales chinas en la superficie lunar, está equipado con un transceptor que le permite comunicarse con los radioaficionados en la Tierra.

En total, el satélite tomó desde la órbita lunar seis imágenes únicas del eclipse, que se extendió sobre Sudamérica y partes del Océano Pacífico. En su cuenta de Twitter, el telescopio Dwingeloo de Países Bajos distribuyó varias de las fotografías ‘lunares’ del eclipse.

Fantastic! This is yesterday’s solar eclipse as seen from lunar orbit by a small camera on a tiny 45 kg satellite. pic.twitter.com/pdDOmAH72a

— Andrew Jones (@AJ_FI) 3 de julio de 2019