Albino Vargas y el sindicalismo costarricense

Columna Poliédrica

Tengo que comenzar indicando que no conozco al señor Albino Vargas, nunca he cruzado palabra con él y dudo que ello vaya ocurrir. No obstante, le guste o no les guste, el citado señor ya forma parte de la historia del sindicalismo costarricense. Y es que por mérito propio o porque sus detractores contribuyen, probablemente sin quererlo, a posicionarlo en la escena nacional, es innegable que Albino Vargas ha estado presente en el devenir político de, al menos, los últimos treinta años.

El Sindicato y quienes lo representan, para disgusto de algunos, está jurídicamente legitimado en los regímenes que se dicen democráticos. No obstante, como estas organizaciones necesitan de las personas de carne y hueso para funcionar, el derecho constitucional de sindicalización se hace efectivo con la afiliación y con la acción política y jurídica que realizan sus representantes. Para decirlo de manera clara, a usted le puede caer mal o no Albino Vargas, pero al estar nombrado por los afiliados de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), su representación está amparada por la Constitución Política, para disgusto de algunos y para dicha de otros.

Y es que gente como el señor Vargas son necesarios en un Estado democrático de derecho. Hay personas que nunca serían sindicalistas, sin embargo, se han beneficiado de las luchas que han realizado los sindicatos y en particular del papel que en muchas de ellas ha tenido Albino Vargas y otros compañeros de lucha de su mismo sindicato y de otras organizaciones sindicales.

Para quienes se dedican al sindicalismo resulta, muchas veces, complicada su vida diaria. No solo existen personas que abiertamente están dispuestos a agredirlos de palabra o físicamente, sino que son señalados si realizan acciones que sí son justificadas para sus detractores. Por ejemplo, si el Presidente de la Cámara de Industrias decide comprarse un vehículo Lexus, eso es visto como normal aunque implique un exceso; empero, si un sindicalista hiciera lo mismo, sería abiertamente señalado y criticado porque hay gente que cree que para ser un sindicalista coherente hay que vivir en la miseria extrema. Esta es la falacia del izquierdista y en relación con ella escribimos ya hace unos años.

La figura de Albino Vargas, probablemente, genera reacciones entre los mismos sindicalistas. El protagonismo que se le otorga por parte de sus detractores y los medios de comunicación genera celos y envidia entre muchos de sus colegas, ya que esto es propio de los seres humanos y de aquellos que están metidos en la dinámica política. Por tanto, no cualquier persona estaría en disposición de someterse a esa u otras situaciones, pero como decían los chiquillos de antes: el que se mete aguanta.

Me parece que el señor Vargas y otros sindicalistas encuentran aversión de la ciudadanía cuando realizan ciertas acciones de presión que perjudican a personas puntuales en un momento de tiempo determinado. Hay personas que no están de acuerdo con la huelga, sin embargo, este también es un derecho constitucionalmente reconocido y eso tiene que ser respetado por el poder político y por los que algunos llaman el poder fáctico. La huelga es un instrumento que tiene como objetivo presionar al patrono, por medio de la paralización de la producción o de los servicios, para que se digne atender las demandas de los trabajadores y se siente a negociar con ellos.

La figura de Albino Vargas es asociada a las acciones de huelga y dado que en muchos casos ello perjudica a determinadas personas, se establece un vínculo entre la acción sindical de este señor y el perjuicio que la huelga tiene para personas específicas en un momento dado. Lo cierto es que no existe una relación entre ambas cosas, sin embargo, así lo entienden muchas personas, claro está, promovido esto por los medios de comunicación y por los propios detractores del representante de la ANEP.

A pesar de todo ello y por la experiencia que ya tiene en el campo, Albino Vargas y muchos sindicalistas han tenido el acierto de apalancarse con grupos académicos y eso les ha permitido hacer planteamientos serios en relación con los problemas nacionales. Cuando eso ha ocurrido, la ciudadanía ha reconocido el valor de los argumentos y se ha identificado con la lucha sindical, en otras palabras, la adversidad que muchos han manifestado al señor Vargas y a los sindicalistas se desactiva, en mucho, cuando hacen planteamientos bien fundamentados y con pruebas contundentes.

Los libros que en el futuro se escriban sobre el sindicalismo costarricense tendrán que hacer mención del nombre de Albino Vargas Barrantes. En lo particular creo que este tipo de personajes son necesarios para la democracia costarricense y considero que su trabajo, junto con el de otros sindicalistas de diversa afiliación, ha permitido contener un poco los procesos dramáticos que se han vivido en otros países del mundo, y en especial en latinoamérica.

La lucha social, muchas veces, requiere de acciones de presión y de fuerza que a nadie le gusta poner en práctica pero que son necesarias para que el sector patronal y de gobierno abran las puertas de la negociación. No obstante, la legitimación ante la ciudadanía del sindicalismo en general tendrá en las propuestas serias y bien fundamentadas su principal arma para lograr el apoyo que se requiere. La historia se encargará de dar su veredicto y pondrá a cada uno en su lugar.

(*) Andi Mirom Filósofo

columnapoliedrica.blogspot.com