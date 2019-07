Hacia una sociedad sin amos, la utopía anarquista

Hace pocos días toqué el tema del anarquismo, que de paso es subyugarte, donde hemos regresado como regresan las olas del océano, convertidas en nuevas olas pero de la misma agua.

Aún no llegamos a doscientos años de independencia y no hemos sabido globalmente, manejar la libertad.

El ser humano no sabe manejar la libertad adecuadamente, siempre busca algo o alguien que le diga lo qué tiene que hacer, cómo debe pensar y cómo debe actuar. Siempre, desde que vivía temeroso en la caverna, en la noche de los tiempos, ha sentido la urgencia de “una mano protectora”, le es imposible vivir sin reglas, se desespera y las busca con afán.

Los que han manejado las religiones, lo saben muy bien, si fue así hace cuatro mil años, ahora hay un retorno a la “religiosidad enfermiza”. Hace poco tuvimos una campaña: creyentes obsesionados contra incrédulos sistemáticos. Pudimos ver algunos invocando el nombre de un dios desconocido, que les decía cómo manejar el país. Cuando no queremos ver…no vemos, eso es muy sencillo.

En una obra bastante sintética de Bertrand Russell, tratando de explicar la Segunda ley de la Relatividad, Russell, un ateo convencido narra como una mujer ya anciana que asistió a sus seminarios, decía que la tierra era plana y que se asentaba sobre el dorso de una tortuga gigantesca. Al tratar de hacerle ver que el espacio era inmenso, Russell le respondió que entonces cómo podía mantenerse esa tortuga, ella le replicó que subida sobre otra tortuga, y así infinitamente.

Tenemos escasas tres décadas, de haber medio abandonado el predominio machista que convertía por milenios a la mujer en un objeto de poco valor. Sin algunas heroínas del último siglo, estaríamos aún sufriendo las barbaridades de ese machismo que tanto daño ha hecho.

Poco a poco la mujer ha ido tomando su verdadero lugar en la sociedad: “los derechos no se mendigan, se toman o se arrancan…”(José Martí).

Pues en todos los campos de la vida se ha ido perdiendo el “Miedo a la libertad”(Erick Fromm), cada día hay menos temor a los misterios del universo, a la nada, al big bang eterno (Bang Bang Bang, nueva posición de la ciencia para explicar cómo los universos nacen y desaparecen y vuelven a aparecer. Esta teoría por cierto, está descrita en “los Upanishands”(estos libros tratan acerca de la naturaleza de Dios y del universo, de la meditación y la filosofía, tienen más de dos mil quinientos años de antigüedad), ha sido retomada por algunos físicos para explicar lo que sucede con el o los universos.

“El reino de Dios está dentro de ti”, obra de León Tolstoi, que valió se le retirara la oferta del premio Nobel de literatura en 1906, por atentar contra las religiones organizadas, y cuya piedra angular es una frase de Jesús en el evangelio: Lc 17,20-25: El Reino de Dios está dentro de vosotros. Pero cómo le tenemos pánico a la libertad, eso ha sido siempre de esa manera. Se han hecho estudios serios, donde se comprueba que la mayoría de las personas le temen a la meditación, por el simple hecho de encontrarse consigo mismas, por enterarse de la verdad.

El alter ego de un anarquista es no creer en nada, es en muchos aspectos la única liberación real del pensamiento, la única salida de la cárcel de la manipulación. Hace pocos días hablaba con una paciente, muy afectada de dolores osteoarticulares, donde lo único que me parecía cierto(si es que existe algo cierto en el universo, yo creo más en el principio de incertidumbre de Heisenberg) era un grado de estrés que le afectaba mucho su ecuanimidad, le solicité dejase de ver, oír o leer noticias de ningún tipo por diez días, el milagro se dio, los síntomas desaparecieron como por un acto de magia.

Uno debe ser capaz de aislarse del mundo que le rodea, al menos un rato al día, mediante técnicas de relajación y meditación. Yo sugiero el ZAZEN, pero porque a mi me ha funcionado, pero puede ser el YOGA, lo importante es que tengamos plena conciencia de que existe un espacio en nuestra mente, donde nadie puede entrar aunque se lo pudiéramos permitir. En ese espacio virtual somos amos y señores y nada ni nadie puede causarnos daño. Si lo vemos objetivamente, eso es una forma de anarquismo, donde ninguna forma de gobierno tiene cabida, es en realidad la única puerta a la libertad absoluta.

No podemos como sociedad aplicar ese método, entonces se ha ido apoderando de nosotros la anarquía a todos los niveles. Podemos estar en desacuerdo, pero la huelga de camioneros nos demostró a todos la inoperancia del gobierno y de la asamblea legislativa, un grupo de personas que usualmente andan manejando, se manifiestan de manera abierta y paralizan las exportaciones: eso es anarquismo.

¿Para qué queremos un Presidente que no puede hacer nada, absolutamente nada? ¿No es un verdadero contrasentido elegir una figura decorativa? Recuerden a Luis XIV, él, su reina y los cortesanos vivían como nuestra élite política actual, espero que no corran la misma suerte. No encuentro la menor diferencia entre estos y aquellos. ¿Qué necesidad podemos tener de mantener un enorme séquito de personas inoperantes? ¿Seguiremos cada cuatro años haciendo ese solemne ridículo? ¿Seremos capaces de enfrentar la realidad mediante un verdadero despertar de la conciencia? No hablo de la toma de la Bastilla de Zapote en días pasados, eso no resuelve el enorme problema, el problema lo arrastramos desde hace muchas décadas, no lo creamos posible de resolver en un periodo o dos de presidencia.