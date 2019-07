Inicia conferencia de diálogo intraafgano coorganizada por Alemania

En el emirato de Qatar comenzaron hoy las conversaciones largamente esperadas entre afganos de diversos sectores y procedencias sobre los caminos para conseguir la paz.

La denominada «Conferencia de Diálogo Intraafgano» es organizada por Alemania y Qatar. El comisionado germano para Afganistán, Markus Potzel, advirtió en Twitter al inicio del encuentro que únicamente hablar no es suficiente.

El experto germano dijo que el diálogo debe conducir a «un significativo proceso de negociación».

Además de representantes de los talibanes radicales islámicos, también fueron invitados afganos de diferentes regiones del país, así como actores políticos y sociales.

La Fundación Berghof de Alemania, que cuenta con larga experiencia en el área de mediación, acompaña la conferencia.

El ministerio germano de Relaciones Exteriores indicó en tanto que las conversaciones pueden ayudar a que posteriores negociaciones «entre todas las fuerzas sociales relevantes de Afganistán allanen el camino para un fin del conflicto y para la futura serenidad del país».

Actualmente hay en marcha intensos esfuerzos diplomáticos para la superación del conflicto en Afganistán.

Almost 50 delegates from #Afghanistan and 17 representatives of the Taliban have attended a two-day conference on Afghan peace in #Doha which started on Sunday. pic.twitter.com/16dA2YZQF8

— TOLOnews (@TOLOnews) 7 de julio de 2019