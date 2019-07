El crimen organizado, la desigualdad y el machismo propician un aumento global de los homicidios

Naciones Unidas, 9 Jul (RT/Sputnik).- La desigualdad, el crimen organizado y la violencia machista están entre los factores que contribuyen a aumentar la tasa mundial de homicidios, según se desprende del Estudio Global sobre Homicidios de 2019, publicado este lunes por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Las cifras recogidas en este exhaustivo reporte surgen de la comparación de los datos de 2017 con los de 1992, y reflejan que aunque el número bruto de homicidios ha aumentado en un 17 %, la tasa de homicidios –es decir, del número de víctimas por cada 100.000 habitantes– es menor, debido al aumento simultáneo de la población mundial. En concreto, de los 7,2 homicidios por cada 100.000 habitantes de 1992, se ha pasado a 6,1, en 2017.

