Presidente mexicano revela discrepancias en su gabinete sobre plan de desarrollo

Ciudad de México, 10 jul (Sputnik).- Las discrepancias sobre el Plan Nacional de Desarrollo y el manejo de la banca estatal fueron algunas de las razones que llevaron Carlos Urzúa a renunciar a su cargo como secretario federal de Hacienda y Crédito Público, reveló este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador.

«Carlos es un hombre de criterio, tuvimos entre otras discrepancias, lo del Plan Nacional de desarrollo, hubo dos versiones y la que quedó es la que yo autoricé, incluso me tocó escribirla», relató el mandatario en una conferencia de prensa dedicada a responder a la carta de renuncia de Urzúa.

Acerca del plan nacional, el funcionario que era responsable de las finanzas pública presentó otro enfoque y denunció un conflicto de interés.

«Había otra versión, que sentí que era continuismo, era un concepción todavía en la inercia neoliberal, y había que marcar la diferencia (…), desde mi punto de vista no reflejaba el cambio», dijo López Obrador.

El documento que el Gobierno federal presentó finalmente al Congreso se inspira en el plan general de 1906 y el plan de general Lázaro Cárdenas, quien fue presidente de 1934-1940, en los cuales «no había nada de los términos propios de la política neoliberal», explicó el presidente.

Los problemas que encara el nuevo proyecto de nación «tienen que ver con la corrupción, la impunidad, el saqueo a la nación, no vamos a continuar con la política privatizadora, en eso había diferencias», detalló.

Otra discrepancia con el renunciante fue sobre el manejo de la banca de desarrollo, que el mandatario encargó al influyente empresario y secretario de la Presidencia Alfonso Romo.

«Le encargué a Alfonso que colaborara en el funcionamiento de la banca de desarrollo y no había acuerdo (…), era algo evidente, tenían diferencias (con Urzúa)», recordó.

El jefe del Ejecutivo rechazó que existiera un conflicto de interés de parte de una figura cercana al presidente, como dice la misiva del dimitente.

«No hay (conflicto de interés), no existe, él tiene derecho a expresarse, pero no merece una investigación interna, porque no existe ninguna prueba ningún hecho, solo hay diferencias», enfatizó López Obrador en una larga exposición sobre el tema.

La carta denuncia nombramientos arbitrarios, «decisiones de política pública sin el suficiente sustento», que la política económica no estaba «libre de todo extremismo», y que es postura no tuvo eco. (Sputnik)