Esta Semana en la Universidad de Costa Rica. Del 13 al 20 de julio de 2019

TALLER: MAKING PHONICS CREATIVE BUT SIMPLE. Matrícula abierta hasta el 15 de julio por medio dehttps://forms.gle/ DW7JRt3aPxUEHgLy7 Duración: viernes 26 de julio, de 8:00 a 9:45 a. m. y 10:00 a 11:45 a. m. en los auditorios: Roberto Murillo y Joaquín Gutirérrez, Facultad de Letras. Dirigido a docentes de Inglés de Primaria. Información: 2511-4502, correo electrónico: tcu501.elm@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Lenguas Modernas, Facultad de Letras.

TALLER: PARA ENSEÑAR BIEN, HAY QUE ESTAR BIEN: EXPLORACIÓN DE LA SATISFACCIÓN PROFESIONAL DE LA PERSONA DOCENTE. Matrícula abierta hasta el 15 de julio por medio de https://forms.gle/ qBzSMVN6SEoCd82i8 Duración: viernes 26 de julio en el auditorio Joaquín Gutiérrez, Facultad de Letras. Se dispondrá de dos horarios: de 8:00 a 9:45 a. m. o 10:00 a 11:45 a. m. Dirigido a docentes. Información: 2511-4502, correo electrónico:tcu501.elm@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Lenguas Modernas, Facultad de Letras.

TALLER: DESTILANDO CUENTOS A PARTIR DE EXPERIENCIAS PERSONALES. Matrícula abierta hasta el 15 de julio por medio de https://forms.gle/ qBzSMVN6SEoCd82i8 Duración: 26 de julio, de 8:00 a 9:45 a. m. en las aulas 410 y 411 de la Facultad de Letras. Dirigido a docentes de idiomas y estudiantes de maestría en idiomas. Cupo limitado. Información: 2511-4502, correo electrónico: tcu501.elm@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Lenguas Modernas, Facultad de Letras.

CONFERENCIA: LA IMPORTANCIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA BIOTECNOLOGÍA. Lunes 15 de julio, de 2:00 a 4:00 p. m. en el auditorio de la Escuela de Biología. A cargo de la M.Sc. Olga Moreno Samper, Biotecnóloga, consultora internacional en propiedad intelectual. Información: 2511-1359, correo electrónico: proinnova.vi@ucr.ac.cr Organiza:Unidad de Gestión y Transferencia del Conocimiento para la Innovación, Vicerrectoría de Investigación con la colaboración de la Subcomisión Nexo Universidad-Sector Socio productivo, Consejo Nacional de Rectores.

XXV CONGRESO LATINOAMERICANO DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA QUÍMICA Y CARRERAS AFINES. Del 15 al 19 de julio. Información: 6053-9561. Organiza: Comité Organizados de COLAEIQ 2019, Escuela de Ingeniería Química.

CURSO: SEGURIDAD QUÍMICA Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD PARA LOS ESTADOS PARTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Del 15 al 18 de julio, 8:30 a. m. en el auditorio del Edificio de Educación Continua. Organiza: Escuela de Química en colaboración con la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) y la Autoridad Nacional para la Prohibición de Armas Químicas (ANAQ).

ADMISIONES: AUDICIONES UCR CORAL II TEMPORADA 2019. 16 y 18 de julio, de 7:00 a 8:30 p. m. en el Auditorio Abelardo Bonilla, Escuela de Estudios Generales. Requisitos: Preparar una canción lírica o popular. / Disponibilidad para ensayar martes y jueves de 7:00 a 8:50 p. m. / Compromiso – disciplina. / Muchas ganas de aprender y enseñar. UCR Coral es una agrupación de acción social abierta a toda la comunidad nacional, no se requiere ser parte de la UCR ni tener conocimientos o experiencia en el área musical. Información: 2511-1465, correo electrónico: didier.mora@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Estudios Generales.

SEMINARIO: FROM SPECIES EVOLUTION TO SELECTION OF VIRULENT NEMATODES: CONTRIBUTION OF POPULATION GENETIC TO BETTER MANAGE POTATO CYST NEMATODES. Impartido por el Dr. Eric Grenier, National Institute of Agricultural Research (INRA), Rennes, Francia. Fecha límite de inscripción: miércoles 17 de julio por medio del siguiente link: https://forms.gle/ JatecUfzghDHxEat5 Fecha del Seminario: viernes 19 de julio, 10:00 a. m. en el Auditorio UCAGRO. Se impartirá en inglés sin traducción. Información: 2511-5421, correo electrónico:danny.humphreys@ucr.ac.cr / lorena.flores@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Agronomía.

CHARLA: LENGUAJE INCLUSIVO DE GÉNERO EN REVISTAS ACADÉMICAS Y CIENTÍFICAS. Miércoles 17 de julio, 2:00 p. m. en el Auditorio del CICAP, 4. ° piso, edificio CATTECU. Impartida por la M.Sc. Eida Martínez Rocha, investigadoras,CIEM y la M. L. Silvia Rivera Alfaro, investigadora adhonoren, CIEM. Dirigida a personas editoras de revistas, miembros de consejos editoriales, personas autoras e interesadas. Información: 2511-6138 / 2511-1361, correo electrónico:jorge.polanco@ucr.ac.cr / daisy.arroyo@ucr.ac.cr Organiza: Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM), Vicerrectoría de Investigación.

CONCIERTOS EN EL 2. ° FESTIVAL INTERNACIONAL DE CONTRABAJOS UCR. Miércoles 17 de julio, 7:00 p. m., Sala María Clara Vargas Cullell: Luis Álvaro Zamora (Costa Rica). Viernes 19 de julio, 6:30 p. m., Teatro de Artes Concierto de Clausura: Thibault Delor (Brasil / Francia). Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr. ac.crOrganiza: Escuela de Artes Musicales (EAM) con la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social.

TALLER: FILOSOFÍA PARA NIÑOS. Matrícula abierta hasta el 31 de julio, por medio de inie@ucr.ac.cr Duración: 5 y 6 de agosto, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en el Aula 111, Facultad de Educación. Costo: ¢3.000. Impartido por la M.Sc. Kattya Arroyo Guerra. Información: 2511-1414, correo electrónico: wendy.paez@ucr.ac.cr Organiza: Instituto de Investigación en Educación (INIE).

CHARLA: AUTOCUIDADO. Inscripción abierta hasta llenar cupo por medio de página web: http://fmedicina.ucr.ac.cr/? page_id=4827 Fecha de la charla: Miércoles 24 de julio, 1:00 p. m. en la Sala de Directores, 1er. piso, Facultad de Medicina.Impartida por la M.Sc. Tatiana Gamboa Gamboa, profesora, Escuela de Salud Pública. Dirigido a personas mayores.Información: 2511-4512, correo electrónico: facultad.medicina@ucr.ac.cr Organiza: Facultad de Medicina, Decanato.

CURSO: LA ARCHIVÍSTICA DE LOS DATOS. Fecha límite de inscripción: 21 de agosto por medio de correo electrónico.Duración: del 26 al 30 de agosto, de 8:30 a. m. a 12:30 p. m. en el Edificio de Educación Continua, Ciudad de la Investigación.Impartido por el Sr. Joan Soler Jiménez, profesor, Escuela de Archivística y Gestión Documental, Universidad Autónoma de Barcelona / Director del Archivo Histórico de Terrassa Barcelona Dirigido a profesionales y egresados de la Carrera de Archivística y disciplinas afines. Costo: ¢120.000. Información: 2511-6453, correo electrónico: archivistica.eh@ucr.ac.crOrganiza: Sección de Archivística, Escuela de Historia, Facultad de Ciencias Sociales en el marco del Proyecto ED-2794 Formación Archivística Continua.