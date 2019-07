El centro de Nueva York sufre un apagón parcial tras una posible explosión

Nueva York, 13 Jul (RT/Sputnik).- Un fallo en el suministro deja sin electricidad parte del distrito de Manhattan, Nueva York (EEUU), justo cuando se recuerda el apagón ocurrido hace 42 años, del 13 al 14 de julio de 1977.



Hasta el momento se desconocen las causas que han provocado este corte en el suministro eléctrico, pero varias personas presentes en la zona aseguran que han escuchado una gran explosión justo antes de quedarse sin luz.

La red de metro de esta ciudad se ha visto afectada y muchos de los convoyes han quedado paralizados por la falta de luz. Entre los edificios afectados se encuentra el Rockefeller Center, uno de los inmuebles neoyorquinos más emblemáticos.

The power went out during several of our broadcasts, luckily backup generator kicked in. But a good swath of Manhattan is without electricity. pic.twitter.com/ATKTUSb5w4

Este corte de energía tiene lugar en el 42.º aniversario de otro apagón que sumió Nueva York y el condado de Westchester en la oscuridad la noche del 13 a 14 de julio de 1977.

Well this is something. Apparently there’s a blackout in midtown Manhattan. MSNBC is back on the air thanks to a backup generator, but most of 30 Rock is dark. Started feeling like I was in a post-apocalyptic movie as I made my way outside. (The streetlights are all out too) pic.twitter.com/WjOHp4Yp9D

— Steve Kornacki (@SteveKornacki) 13 de julio de 2019