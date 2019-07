Ahora, ¿qué hago con los murciélagos?

Si bien la presencia de estos mamíferos en el techo de las casas no produce ninguna consecuencia grave en humanos, la acumulación de guano –heces del murciélago– puede ocasionar malos olores, desgaste del techo y algunas alergias.

Amanda Vicente, bióloga y especialista en murciélagos de la UCR, afirmó que uno de los mayores retos que tenemos como sociedad es tratar de vivir en armonía con los murciélagos. “Nosotros llegamos a lugares donde ellos ya estaban desde antes», dijo. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

También hay que saber que los murciélagos no son agresivos, por lo que no le hacen daño a las personas. Es importante tener en cuenta que a excepción de la transmisión de rabia por parte de los miembros de la especie Desmodus rotundus, no existe evidencia científica de que estos animales sean portadores de otras enfermedades en América Latina.

Además, estos mamíferos poseen un sistema de percepción llamado ecolocalización, que les sirve para ubicarse en la oscuridad y encontrar a sus presas con una mayor facilidad. Esta habilidad consiste en la emisión de ondas de ultrasonidos (frecuencias altas que los humanos no pueden percibir) que, al viajar por el aire y chocar con objetos, vuelven al murciélago y lo ubican en el espacio.

La especialista agrega que uno de los mayores retos que tenemos como sociedad es tratar de vivir en armonía con los murciélagos. “Nosotros llegamos a lugares a donde ellos ya estaban desde antes”, afirma.

¿Qué soluciones tenemos?

Cuando las colonias tienen años de vivir en el cielo raso posiblemente haya que cambiarlo, indica la bióloga. La noche antes de realizar el trabajo es importante avistar los lugares por los que estos animales ingresan.

En el libro Murciélagos y techos , escrito por investigadores de la UCR, se pueden encontrar algunas estrategias para desalojar a estos mamíferos de los techos de las casas.

Una vez realizado el cambio del techo, todos los murciélagos salen del lugar, entonces se debe tener cuidado de que no quede ningún individuo dentro, de limpiar muy bien para quitar el olor y de tapar cualquier posible entrada para impedir el reingreso.

En el caso de que lleven poco tiempo alojados en la casa debería bastar con colocar alguna fuente de luz para incomodarlos y hacer que se vayan. Posteriormente, se procede a bloquear los lugares por donde solían entrar.

Con los vampiros, la situación es un poco más compleja. Vicente recomienda campañas de vacunación en el ganado para evitar el contagio de rabia, aunque entiende que estas muchas veces se complican por cuestiones de logística y de costo, ya que siempre hay ingreso de nuevos animales.

Contribución de los murciélagos

Estos mamíferos son conocidos por proveer a los humanos de diversos servicios ambientales, como por ejemplo el mantenimiento de las zonas boscosas y de ciertos frutos gracias a la distribución de semillas por medio de sus heces y a la polinización.

Es el caso de la planta del agave en México, de la cual se hace el tequila, entre otros productos.

En agricultura los murciélagos son esenciales para la reducción del uso de agroquímicos en los cultivos, porque las especies que se alimentan de insectos toman el papel de controladores de plagas y se comen a los individuos que invaden las cosechas.

Por otra parte, mantienen estables las cadenas alimenticias, ya que gracias a su papel como depredadores y presas, establecen un equilibrio sano en los ecosistemas donde habitan.

Para más información sobre estos animales, puede consultar el libro Murciélagos y techos de Bernal Rodríguez Herrera, Marcela Nabte, Eugenia Cordero Schmidt y Ragde Sánchez, publicado con el apoyo de la UCR y de otras instituciones.