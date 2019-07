Infecciones respiratorias ponen a correr a CCSS

San José, 15 Jul (Elpaís.cr).- La cantidad de casos de niños afectados con infecciones respiratorias graves puso a correr, este fin de semana, a autoridades y especialistas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al punto que se tuvo que tomar la decisión de reforzar los servicios de Emergencias, especialmente en el Área Metropolitana.

Mario Felipe Ruiz Cubillo, gerente médico de la CCSS, y Carlos Jiménez Herrera, director a.i del Hospital Nacional de Niños, explicaron que la cantidad de casos severos que están llegando al centro pediátrico, los obligó a tomar tres decisiones de gran importancia:

* Aquellos casos leves y moderados se están trasladando a las clínicas metropolitanas que se mantienen abiertas, entre ellas el Centro de Atención Integral en Salud en Desamparados, la Carlos Durán en barrio Vasconia, la Solón Núñez en Hatillo, Ricardo Jiménez Núñez en Goicoechea, Ricardo Morenos Cañas en barrio Cuba y Coronado.

* Autorizar por parte de la Gerencia Médica el refuerzo de los servicios de Emergencia.

* Solicitar en forma urgente a la población tomar todas las medidas de preventivas posibles que puedan cortar la trasmisión viral.

Jiménez Herrera dijo que la situación es preocupante, toda vez que la Unidad de Cuidados Intensivos está en lo máximo de su capacidad y el servicio de Emergencia duplicó la capacidad que posee de mantener a pacientes que requieren ventilación mecánica.

Tanto el doctor Jiménez como Mario Ruiz solicitaron a la población tomar las medidas posibles capaces de reducir de la transmisión mediante las cuales se pueda proteger a la población infantil, especialmente a los menores de cinco años y a los adultos mayores. Entre las recomendaciones planteadas están las siguientes:

* Lavarse las manos. El lavado de manos con agua y jabón es una práctica de muy bajo costo y accesible para todos los grupos sociales, que posee un altísimo impacto para reducir la transmisión de enfermedades que se transmiten por contacto como las infecciones respiratorias. En caso que no haya ni agua ni jabón puede utilizar una solución alcohólica.

* Limpiar superficies. Trate de mantener las superficies donde usted se encuentra muy limpias porque los virus pueden permanecer allí y usted puede entrar en contacto con ellos y enfermarse.

* Proteger nariz y su boca. Cuando tose o estornude cúbrase con un pañuelo y en caso de que no tenga a mano esta prenda, hágalo con el antebrazo o parte superior del brazo, de manera que esta acción no se realice con la mano para no contaminarla.

* Vacunación. Debe estar vigilante de tener el cuadro de vacunas al día, pues recuerde que existe protección mediante vacunación para los diferentes grupos de edad. Recuerde que los niños menores de seis años, los adultos mayores y los grupos de riesgo deben vacunarse contra la influenza estacionaria que se está colocando actualmente y cuya jornada concluye el próximo 22 de julio.

* Cuidado con las visitas. Si está enfermo quédese en casa y no visite ni reciba amigos, vecinos o parientes para evitar la transmisión viral; no realice visitas a personas que usted de antemano sabe que están enfermas.

* Evite sitios de aglomeración pública. Si usted está resfriado evite acudir a sitios de concentración pública como iglesias, fiestas, cines, guarderías y hasta escuelas y colegios.

* Cuidado con los cambios bruscos de temperatura. No se exponga a cambios bruscos de temperatura, especialmente cuide a niños y adultos mayores. En caso de temperaturas bajas abríguese y proteja su cabeza, cuello y tórax con una bufanda, esta medida es especialmente buena para los adultos mayores.

* El alimento es vital. Mantener una alimentación variada y natural es vital. Recuerde la importancia de reducir la ingesta de azúcares, grasas y carbohidratos en general. Acuérdese de mantenerse hidratado es decir tome suficiente líquido, preferiblemente agua.

* No abandone los tratamientos. Si usted es portador de una enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, asma, cardiopatía y está bajo tratamiento, no los abandone. Recuerde seguir las instrucciones de dosificación.

* No deje alimentar su bebé con leche materna. Existen miles de evidencias científicas que demuestran los grandes beneficios que tiene la lactancia materna para proteger a su bebé por la cantidad de anticuerpos que tiene este producto natural.

* No fume.

Si bien las infecciones respiratorias son de muy alta morbilidad en Costa Rica y afectan a casi 1.400.000 personas cada año, en este momento, lo que está preocupando es la severidad de los casos y la cantidad de hospitalizaciones que están generando estos virus. Uno de los problemas que se está observando es que el cuadro se adelantó y que los casos que están llegando a los hospitales son muy graves.