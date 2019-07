May tacha de falsa la reciente alusión de Putin sobre el fin del liberalismo

Londres, 17 jul (Sputnik).- La primera ministra interina de Reino Unido, Theresa May, ha entresacado la reciente intervención del presidente ruso, Vladimir Putín, sobre el fin del liberalismo, como ejemplo de los «desafíos» que afronta la democracia occidental.

«Esta es una falsedad cínica», señaló en un discurso en Londres a una semana de su forzada jubilación política.

La dirigente conservadora hizo referencia a la opinión expuesta por Putin en una entrevista con el periódico británico Financial Times en vísperas de la cumbre del Grupo de los Viente (G20) en Osaka, de que la «idea liberal se ha vuelto obsoleta porque está en conflicto con los intereses de la vasta mayoría» de ciudadanos, según palabras de May.

El propio Putin explicó en la mencionada entrevista sus palabras sobre la idea liberal.

«La llamada idea liberal actual, en mi opinión, se ha agotado definitivamente, algunos de sus elementos –como confesaron nuestros socios extranjeros– no son realistas, se trata de multiculturalismo y otros; cuando empezó el problema con la migración, muchos reconocieron que sí ello, lamentablemente, no funciona y se debería acordarse de los intereses de la población autóctona, está claro que se debe pensar sobre la gente que se ha encontrado en una situación difícil debido a diversas razones políticas en su país de origen, es bueno, ¿pero qué pasa con los intereses de su propia población?», indicó el presidente ruso.

Esta idea liberal, señaló, «presupone que no se debe hacer nada y que si uno es migrante puede matar, robar, violar con impunidad porque sus derechos como migrante tienen que estar protegidos».

Sin embargo, dijo, si uno infringe la ley debe llevarse el castigo.

Además, Putin enfatizó que «no se debe eliminar la idea liberal, tiene derecho a existir, se debe apoyarla en algo, pero no se debe considerar que esta tenga derecho al dominio absoluto».

En una rueda de prensa que se celebró al término de la cumbre del G20, el líder ruso se mostró sorprendido por la reacción de la comunidad europea ante sus palabras sobre la idea liberal.

«Creo que allí no hay nada especial de lo que no haya hablado antes», matizó Putin.

Sobre las palabras del mandatario ruso acotó May, que «para defender los valores que son fundamentales en nuestra forma de vida, necesitamos reconstruir el respaldo sobre los mismos respondiendo a las inquietudes legítimas de la gente con soluciones que pueden ganar el consenso público, no con promesas populistas que no son soluciones a la larga».

La política británica defendió en Chatham House, sede del Real Instituto de Asuntos Exteriores, el compromiso y el pragmatismo en la política doméstica e internacional en el que, según admitió, «muy posiblemente será» su último discurso «como primera ministra».

Igualmente May lamentó que ambos principios estén hoy día «fuera de moda» y hayan conducido a una «forma de absolutismo, en nuestro país y en el extranjero».

«La incapacidad de combinar los principios de pragmatismo y aceptar un compromiso cuando es necesario está aparentemente conduciendo el discurso político por el camino equivocado», advirtió.

La dirigente conservadora expresó una vez más su «profunda decepción» por no sacar adelante el Brexit tres años después del referéndum que dio la victoria al bando del ‘fuera’ de la Unión Europea.

Ese fracaso forzó su dimisión como líder del partido y su salida definitiva de Downing Street el 24 de julio.

El día anterior se confirmará la identidad de su sucesor, con el excanciller Boris Johnson como favorito absoluto a alcanzar la jefatura de Gobierno. (Sputnik)