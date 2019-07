México colabora con EEUU para investigar posibles cuentas vinculadas con «El Chapo» Guzmán

Ciudad de México, 18 jul (Sputnik).- El Gobierno México trabaja con EEUU y la embajada de ese país para detectar posibles operaciones financieras vinculadas a Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera, informó el miércoles el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la secretaría de Hacienda, Santiago Nieto

«Estamos trabajando de forma coordinada con la embajada de EEUU, con las agencias estadounidenses en todos los casos relacionados con el señor Guzmán», jefe fundador del Cartel de Sinaloa, quien ha sido sentenciado a cadena perpetua durante un juicio en Nueva York, dijo Nieto a periodistas en el Palacio Nacional sede del Poder Ejecutivo.

La UIF, especializada en investigar lavado de dinero, intercambia datos que podrían corroborar las transacciones.

» Estamos en proceso de recepción y análisis de la información con la que se cuenta», detalló Nieto.

Uno de los objetivos del equipo de investigadores que siguen la pista del dinero sucio del crimen organizado es «el combate al narcotráfico y, en particular, la corrupción que el narcotráfico está generando en el Poder Judicial», en busca de debilitar su estructura.

Otra de las mafias que está bajo la mira de los fiscales financieros es el Cartel Jalisco Nueva Generación que se ha entronizado, mientras el Cartel de Sinaloa se enfrascó en disputas internas por la sucesión de capo sobre quien pesa la máxima sentencia de prisión en EEUU.

«Se han congelado 27 cuentas bancarias vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación, una de ellas por 2 millones de dólares y otra de 24 millones de pesos (poco más de un millón de dólares)» detalló Nieto.

Guzmán dijo este miércoles en la audiencia para escuchar la sentencia que «ya que el Gobierno de EEUU me va a mandar a una prisión donde mi nombre no va a ser escuchado de nuevo, aprovecho la oportunidad para decir: aquí no hubo justicia».

En la carta que leyó el capo más conocido de México Guzmán Loera, de 62 año, quiso dejar claro le fue negado un juicio justo y que «EEUU no es mejor a otro país corrupto a los que ustedes no respetan».

El juez de distrito Brian Cogan impuso la pena de prisión de por vida, más 30 años, obligatorios según la ley estadounidense.

Guzmán también debe pagar 12.600 millones de dólares como parte de la sentencia.

El Chapo llegó a ser el hombre más buscado por EEUU en el mundo tras la muerte de Osama Bin Laden. (Sputnik)