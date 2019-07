Al presidente mexicano López Obrador le «conmueve» condena impuesta al «Chapo» en EEUU

Ciudad de México, 18 jul (Sputnik).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, expresó este jueves que le «conmueve» la condena de prisión perpetua impuesta al capo fundador del Cártel de Sinaloa, Joaquín «El Chapo» Guzmán, por un juez de Nueva York, EEUU.

«Cuando todas estas cosas que suceden y terminan en condenas como ésta, una condena de estar en la cárcel de por vida, en una cárcel hostil, dura, inhumana, sí me conmueve. Tengo en mi cabeza presente a muchas víctimas, es algo muy doloroso», dijo este jueves el mandatario.

López Obrador agregó en su habitual conferencia de prensa diaria que «es una vida ingrata tener una familia y no poderla ver, andar a salto de mata, a lo mejor eso no es vida».

El juez de distrito, Brian Cogan, impuso la pena de prisión de por vida, más 30 años, al narcotraficante de 62 años, según la ley estadounidense.

«Lamento mucho que se den estos casos, no quiero que nadie esté en la cárcel o en un hospital, que nadie sufra; soy un idealista, creo en el amor, la fraternidad y la felicidad, soy humanista», se definió el jefe de Estado.

Guzmán también debe pagar 12.600 millones de dólares como parte de la sentencia.

«No le deseo mal a nadie, no me gusta hacer leña del árbol caído, que es por cierto un principio bíblico, espero que esto ya no siga sucediendo (…), que podamos ser felices sin incurrir en actos ilícitos, sin vivir en los riesgos que se corren cuando se actúa al margen de la ley», prosiguió el jefe del Ejecutivo.

El mandatario aprovechó una pregunta sobre la condena impuesta el miércoles para hacer una reflexión sobre el impacto de la violencia en las familias y dijo que estaba de acuerdo con el abogado del Chapo, quien afirma que los recursos acumulados por el condenado «pertenecen a México».

«No solo sufre el que opta por la delincuencia, sino también la madre, esposa, hermanas y hermanos. Es mucho sufrimiento sobre todo para las madres; constantemente estoy comunicándome con madres que tiene hijos presos y es muy doloroso porque la madre siempre va a estar del lado de los hijos, aunque los hijos no se porten bien», prosiguió.

También expuso que el objetivo de su administración es «construir entre todos una sociedad mejor, más humana, pacífica, no violenta, apoyada en valores, no en acumulación de bienes materiales, en dinero y en el lujo barato. Vamos a seguir insistiendo en que solo siendo buenos podemos ser felices, es el mensaje para los jóvenes», subrayó.

López Obrador insistió en que la «Cartilla Moral» del escritor Alfonso Reyes, será la base para convocar a una Constitución Moral para este país.

Finalmente retomó su campaña contra la corrupción

«Donde no hay corrupción no hay pobreza, se puede probar en Suecia y Dinamarca, a pesar de que son países donde la mitad del año padecen frío y están bajo cero, a pesar de que no sale el sol, son felices», aseguró.

Asimismo, añadió que la geografía mexicana es privilegiada. «Imaginen este paraíso, si acabamos con la corrupción y la pobreza vamos a ser mucho más felices».

Finalmente descartó que, en las próximas semanas, se incremente la violencia en México tras el desenlace del llamado «juicio del siglo» en EEUU.

«Pensamos que poco a poco vamos ir bajando la incidencia delictiva», puntualizó.

«El Chapo» llegó a ser el hombre más buscado por EEUU, tras la muerte del extremista Osama Bin Laden. (Sputnik)