Minera Anglo American en Chile tramita permiso ambiental para modernizar operaciones

Santiago, 20 jul (Sputnik).- La minera Anglo American Chile dijo el viernes que inició los trámites para modernizar una de sus operaciones de cobre en Santiago.

«Anglo American Chile comenzó a tramitar el permiso ambiental para continuar la operación de su mina de cobre Los Bronces», informó la compañía a través de un comunicado.

La empresa, filial de la internacional Anglo American, busca modernizar el proceso de extracción de la mina Los Bronces, ubicada en el sector oriente de Santiago, para poder obtener mineral de mejor calidad.

Como el cambio significará minar en sectores aledaños a la faena, Anglo American debió iniciar el trámite ambiental correspondiente ante el Servicio de Evaluación Ambiental, afirmando que cumplen con todos los requisitos legales vigentes.

«El proyecto no afectará los glaciares de la zona, no afectará la biodiversidad, no incorpora más aguas frescas al proceso, no considera depósitos de relave adicionales, no aumenta las plantas de procesamiento de mineral existentes y no incorpora tráfico adicional a las calles», afirmó la compañía.

Además, aseguró que el proyecto constó con seis años de estudios científicos, diálogos participativos vecinales.

La mina Los Bronces produce 370.00 toneladas de cobre al año y su modernización costará 3.000 millones de dólares.

Chile es el principal productor del metal rojo del mundo, cubriendo cerca del 30 por ciento de la demanda global. (Sputnik)