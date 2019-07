La Policía de Hong Kong usa gases lacrimógenos para dispersar la nueva protesta contra la ley de extradición

Pekín, 21 Jul. (EUROPA PRESS).- La Policía de Hong Kong ha recurrido hasta en tres ocasiones al uso de gases lacrimógenos para dispersar a los miles de manifestantes que han vuelto a exigir este domingo al gobierno local que suspenda definitivamente su propuesta de ley de extradición a China por vulnerar los derechos de los detenidos.

Esta nueva protesta ha sacado a la calle a entre 130.000 y 430.000 personas, según respectivas estimaciones de Policía y organizadores, y ha alcanzado su punto álgido de tensión en el centro Shun Tak, un complejo comercial en el norte de la isla de Hong Kong.

La Policía asegura que disparó los gases en respuesta al lanzamiento de botellas y ladrillos por parte de los manifestantes, según declaraciones de fuentes policiales recogidas por el ‘South China Morning Post’. De momento no se tiene constancia de heridos graves ni tampoco hay una cifra oficial de detenidos.

Otro punto de tensión ha sido la sede de la Oficina de Enlace con China, a la que los manifestantes han arrojado huevos y pintado sobre su fachada, entre cánticos que reivindicaban la teórica independencia judicial del territorio sobre Pekín al amparo del lema «Un país, dos sistemas».

Over 300,000 Hong Kong residents rally to call for maintaining rule of law and safeguarding peace and stability https://t.co/O6aTbF90kW pic.twitter.com/GkCMFem2pU

— China Xinhua News (@XHNews) 21 de julio de 2019