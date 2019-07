Venezuela denuncia que otro avión espía de EEUU incursiona en su espacio aéreo

Caracas, 22 jul (Sputnik).- Otro avión de espionaje de EEUU incursionó este lunes en territorio aéreo de Venezuela, como sucedió el pasado 19 de julio, denunció este lunes el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez.

«En este mismo instante, la misma aeronave o una aeronave similar la llamada EP30 se encuentra otra vez incursionando en la zona de región de vuelo de Maiquetía», aseguró Rodríguez en declaraciones desde el Palacio de Miraflores (palacio de Gobierno).

El ministro detalló que el pasado 19 de julio, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) logró interceptar una aeronave espía norteamericana que se encontraba violando la región de comunicación de vuelo de Venezuela.

«No era un avión de turismo, no era un vuelo chárter, era un avión espía norteamericano especialista en interceptación de señales electrónicas, y Venezuela fue víctima el pasado 6 de marzo a una agresión a su sistema eléctrico», agregó.

Rodríguez precisó que la aeronave sobrevoló la Zona de Información de Vuelo de Maiquetía, y es cuando un avión de la Fuerza Aérea venezolana se encargó de cumplir el procedimiento para evitar los riesgos de ese sobrevuelo estadounidense.

1 of 2 JUST RELEASED #Venezuela SU-30 Flanker “aggressively shadowed” a U.S. EP-3 aircraft at an unsafe distance July 19, jeopardizing the crew & aircraft. The EP-3 was performing a multi-nationally recognized & approved mission in international airspace over #CaribbeanSea. pic.twitter.com/edjmPqXbmP

— U.S. Southern Command (@Southcom) 21 de julio de 2019