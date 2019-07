China mantendrá su potencial nuclear a un nivel mínimo, asegura el Libro Blanco sobre defensa

Pekín, 24 jul (Sputnik). – China mantendrá su potencial nuclear a un nivel mínimo y no piensa participar en la carrera armamentista, señala el Libro Blanco de defensa nacional publicado por el Consejo de Estado de China.

«China se pronuncia por la prohibición y eliminación total del armamento nuclear, no piensa implicarse en la carrera armamentista con ningún país y mantendrá su potencial nuclear a un nivel mínimo que responda a las necesidades de la seguridad nacional», destaca el Libro Blanco.

También señala que China nunca será la primera en utilizar las armas nucleares y no amenazará a los países no nucleares con estas armas.

