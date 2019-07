Taxistas paraguayos hacen paro nacional contra Uber en medio de fuerte operativo policial

Montevideo, 23 jul (Sputnik).- Taxistas de Paraguay se movilizan este martes en Asunción y en las principales ciudades del país en contra de la inminente aprobación de una ordenanza que regula las aplicaciones de servicios de transporte Uber y MUV, mientras que los policías organizan un fuerte operativo de seguridad para combatir la manifestación, informa la prensa local.

El titular de la Cooperativa de Taxis 11 de Noviembre, Ángel Galeano, dijo al diario local Última Hora que la medida de fuerza es por tiempo indefinido y que en Asunción se instalarán ante el Palacete Municipal y los alrededores para presionar a la Junta.

Los taxistas exigen la regulación de Uber y la aplicación local MUV, ya que consideran que ambas plataformas son una competencia desleal en el sector.

«Son empresas fantasmas que vienen a sacarnos el pan de cada día. Estas plataformas están trabajando sin límites», expresó a Radio Monumental el presidente de la Federación de Taxistas del Departamento Central, Édgar García.

Los reclamos de los taxistas es que estas aplicaciones no pagan impuestos, no se les exige una licencia de conducir de categoría profesional y no tienen habilitación municipal.

Por su parte, el Ministerio del Interior dispuso el despliegue de un fuerte operativo policial para intervenir en caso de que taxistas que bloqueen el tránsito.

«Respetamos la libertad de manifestarse pero sin impedir el tránsito a terceras personas. Si hay personas que obstruyen el paso serán aprehendidas y si hay vehículos abandonados serán llevados por la grúa y quedarán a disposición del Ministerio Público», advirtió el comandante de la Policía Nacional, Walter Vázquez.

Uber inició sus operaciones en el año 2010; pero oficializó su llegada a Paraguay en diciembre del año pasado y desde entonces los taxistas le declararon la guerra. (Sputnik)