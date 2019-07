Funcionaria ucraniana anuncia acuerdo para retorno de marineros detenidos en Kerch

Kiev, 24 jul (Sputnik).- La defensora del Pueblo de Ucrania, Liudmila Denísova, declaró este miércoles que ya hay acuerdo para el retorno de los 24 marineros ucranianos detenidos en el estrecho de Kerch en noviembre pasado.

«Ya se han alcanzado acuerdos para repatriar a los marineros. Hay una resolución del Tribunal Internacional del Derecho del Mar y ahora se están tramitando los últimos documentos. Creo que pronto vamos a recibir a los marineros en casa», dijo Denísova citada por la cadena Hromadske TV.

A su vez, el abogado de los marineros detenidos, Nikolái Pólozov, dijo a la cadena que no está al tanto de ningún acuerdo al respecto.

«Puedo decir que las negociaciones están en marcha, pero no sé en qué etapa se encuentran y cuándo se implementarán, ya que no participo en las consultas. Si se tramitan algunos documentos, lo sabremos, porque los marineros no los firmarán en ausencia de sus letrados; pero de momento nadie ha dicho nada al respecto», dijo el abogado.

El pasado 16 de julio, Denísova debatió con su homóloga rusa, Tatiana Moskalkova, la posibilidad del un indulto a los ciudadanos rusos y ucranianos detenidos en ambos países.

Las funcionarias intercambiaron las listas de presos.

El 25 de noviembre de 2018, tres barcos de la Marina de Guerra ucraniana violaron la frontera rusa al entrar en una zona provisionalmente cerrada del mar Negro y avanzaron hacia el estrecho de Kerch, que une los mares Negro y de Azov y separa la península de Crimea del resto del territorio ruso.

Los buques ucranianos realizaron maniobras peligrosas e hicieron oídos sordos a la exigencia de parar, por lo que fueron detenidos junto con sus tripulantes. (Sputnik)