Acuerdo migratorio con EEUU es blanco de duras críticas en Guatemala

Ciudad de Guatemala, 27 jul (Sputnik).- La firma de un acuerdo migratorio entre Guatemala y Estados Unidos fue duramente criticado por los aspirantes a la presidencia de la nación centroamericana, excancilleres y juristas, reportaron medios locales.

«Debo pronunciarme en contra de un documento firmado sin la debida divulgación del contenido a la población de #Guatemala. Es una irresponsabilidad por parte del presidente Jimmy Morales, haberlo hecho. Es el próximo Gobierno el que tiene que atender esta negociación», advirtió Alejandro Giammattei, candidato presidencial del partido Vamos (conservador).

Sandra Torres, rival de Giammattei en el balotaje del próximo 11 de agosto como candidata de la Unidad Nacional por la Esperanza (UNE, centro izquierda), secundó a su oponente respecto al convenio que convertiría a Guatemala en un «tercer país seguro», lo cual Morales negó hasta su misma rúbrica.

«Este Gobierno no tiene capacidad de negociación, Jimmy Morales no lo ha socializado. La Canciller y el Ministro de Gobernación no tienen la capacidad de negociar», cuestionó la exprimera Dama de la República en una entrevista televisada.

Recién este viernes admitió el jefe de Estado que su ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, negociaba en Washington una serie de convenios migratorios enfocados en la solidaridad, después que la Corte de Constitucionalidad aceptara un amparo para frenar la firma de un acuerdo para acoger a los solicitantes de asilo rechazados por EEUU.

El fallo frustró una visita de Morales a Washington e irritó al presidente Donald Trump, que esta semana amenazó con imponer aranceles a las millonarias remesas que envían los salvadoreños desde EEUU.

Degenhart firmó el acuerdo de asilo con el secretario interino de Seguridad Nacional de EEUU, Kevin McAleenan, el cual consta de 8 artículos, estará vigente por 2 años y podrá ser renovado antes de su vencimiento por cualquiera de las partes a través de un canje de notas.

El convenio precisa que «Guatemala no retornará ni expulsará a solicitantes de protección», de cuyo traslado se encargará EEUU, a menos que el solicitante abandone el requerimiento o este le sea denegado.

Estados Unidos sólo procesará en su territorio las solicitudes de protección de menores no acompañados, y de las personas que hayan ingresado al país con una visa válida, que no sea de tránsito.

A Guatemala le corresponderá evaluar una por una las solicitudes de protección, según las políticas migratorias nacionales y lo establecido en el convenio.

El constituyente Aquiles Faillace aseguró al portal informativo Publinews que Degenhart incurrió en un delito al firmar el Acuerdo de Cooperación Respecto al Examen de Solicitudes de Protección entre Guatemala y Estados Unidos.

«Está haciendo lo que no tiene que hacer. Por eso está incurriendo en usurpación de funciones. Además, que se trata de un delito flagrante», dijo Faillace.

Miles de centroamericanos, en particular de Guatemala y Honduras, se han trasladado desde octubre en masivas caravanas que atraviesan México para llegar a la frontera de EEUU con el objetivo de solicitar asilo.

Ante la llegada masiva de migrantes, EEUU reforzó la frontera militarmente, limitó los procesos de asilo e inmigración y presionó a los países centroamericanos y a México para que contuvieran las caravanas.

Sin embargo, más de medio millón de personas han sido detenidas por la Patrulla Fronteriza en EEUU tras cruzar de manera ilegal desde México y miles permanecen hacinados en centros de registros de migrantes a la espera de una cita en tribunales. (Sputnik)