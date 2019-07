Primeras imágenes del despliegue de la vela del satélite LightSail 2

Madrid, 26 Jul. (EUROPA PRESS).- The Planetary Society ha divulgado imágenes del despliegue de la vela que impulsará con luz solar a su satélite LightSail 2, –primero que funciona con propulsión fotónica– hasta su órbita final.

Los controladores de vuelo ordenaron a la nave espacial que desplegara sus velas solares el 23 de julio a las 18.47 UTC. Las imágenes capturadas durante la secuencia de despliegue muestran la vela de 32 metros cuadrados, que es aproximadamente del tamaño de un ring de boxeo, desplegándose cuando la nave espacial volaba sobre el sur de los Estados Unidos continentales, según un comunicado.

A perfect day for sailing! Images from the spacecraft confirm the solar sails deployed on 23 June 2019 at 11:47 PDT. Details at https://t.co/FZahKXhJh5 pic.twitter.com/ySyR4zUNJv

— Planetary Society (@exploreplanets) July 24, 2019