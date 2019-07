Trump promete «una respuesta sustancial a la estupidez de Macron»

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha prometido este viernes dar una respuesta «sustancial» y rápida a la «estupidez de Macron» por el impuesto de Francia a los gigantes tecnológicos norteamericanos, y ha insinuado gravar el vino francés.

«Francia acaba de imponer un impuesto digital a nuestras grandes compañías estadounidenses de tecnología. Si alguien les cobra impuestos, debe ser su país de origen, EE.UU.», ha afirmado el mandatario a través de su cuenta de Twitter.

«Anunciaremos una acción recíproca sustancial a la estupidez de Macron en breve», aseguró Trump. Y concluyó: «¡Siempre he dicho que el vino americano es mejor que el vino francés!».

El presidente estadounidense lanza su advertencia después de que su homólogo francés, Emmanuel Macron, promulgara esta semana una ley que prevé imponer un impuesto del 3 % sobre los ingresos que generen en su territorio gigantes tecnológicos como Google, Facebook o Amazon.

France just put a digital tax on our great American technology companies. If anybody taxes them, it should be their home Country, the USA. We will announce a substantial reciprocal action on Macron’s foolishness shortly. I’ve always said American wine is better than French wine!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2019