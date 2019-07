Adorar una piedra

No es un error ni está leyendo mal, es una afirmación sobre el culto del pueblo católico a la veneración, cuatro veces centenaria de la Virgen de Los Ángeles. Esta imagen tan venida a menos por unos y tan exaltada por los más, es en efecto una piedra de características muy interesantes, no hablo de cualidades geológicas, no, hablo de características plásticas: es una mujer con características indígenas que carga un Niño en brazos. Me ocuparé por razones de espacio, solamente en algunas particularidades del culto mariano, su rol en la religión católica y su posición en el sentir popular. Decía hace más de cincuenta años el célebre Octavio Paz: el mexicano aún cuando no sea católico, ama a la virgen de Guadalupe. Yo repetiría eso mismo acerca de la “Negrita de Los Ángeles”.

Ha sido robada bastantes veces, como acto de ofensa política, a lo cual el pueblo costarricense ha respondido con coraje inmediato y se ha pronunciado. A nuestro escritor José León Sanchez, orgullo de nuestra literatura, (con o sin razón) se le trata de ignorar su mérito como escritor, al habérsele ligado al hurto de la “Negrita”.

Hasta nuestros presidentes menos fervorosos hacen fila cada dos de agosto para que la prensa los vea, ahí al frente, y los liguen a la devoción mayoritaria del pueblo costarricense. No puedo imaginar a ninguno, con excepción de Rafael Ángel y Miguel Ángel, haber ido por una particular devoción del año 1970 al día de hoy. Incluso creo que haría mucho bien al pueblo costarricense tan desencantado, que Carlos Alvarado se abstuviera de hacerlo para que se le vea más serio y menos populista. Comprender el “Culto Mariano” no es un asunto de fe, es un asunto intelectual muy profundo dentro del catolicismo y de los ortodoxos. Sentirse inclinado a él si es un asunto de fe, de una fe inocente como toda fe, una fe intelectual es cualquier cosa menos fe. El mismo monje Agustino, Martín Lutero, no buscaba erradicar a la Virgen de la religión, eso se dio por otras razones. Muchos siglos después el Cardenal Inglés John Henry Newman, al marcharse de la iglesia anglicana al catolicismo, explicaría mucho de esa confusión sobre Maria, la madre de Jesús.

He dedicado buena parte de mi vida a estudiar de cerca la Mariología, abrevando en múltiples fuentes, con raras excepciones, sus fuentes están en la iglesia católica, la iglesia ortodoxa rusa y la griega.

Es muy claro que el culto a la virgen María no es un asunto de idolatría, decir eso es tan poco inteligente, que muestra a quien lo hace como un intolerante lleno de ignorancia.

Nuestra madre es la figura más importante que tenemos, difícilmente podríamos dejar de amar a nuestra mamá, es quien cuida de nosotros desinteresadamente, lo hace por la razón más importante del mundo: por amor. Bueno, dentro del culto popular a la Virgen María se da algo semejante. Este va desde pedirle milagros, lo cual no es así desde el punto de vista teológico, pero no podemos cambiar la mentalidad de las grandes mayorías, los milagros dimanan de Dios. La base de colocarla como intercesora ante Dios, tiene su origen en el episodio evangélico de “las bodas de Caná”.

El milagro por excelencia de la Virgen de Los Ángeles, en nuestro país, fue haber erradicado la odiosa clasificación de castas en la colonia. Ningún otro país latinoamericano lo ha conseguido, de ahí que mucho de nuestro privilegio de ser costarricenses, se lo debemos a no tener castas especiales odiosas dentro del mamarracho criollo, donde se erigen todavía las castas. Para un costarricense es difícil comprender esto, porque sencillamente nunca lo ha vivido. Si vive en un país latinoamericano un tiempo, llegará a entender en que se basa el “milagro de erradicar las castas” que se dio, en torno a la Virgen de Los Ángeles, allá en “la puebla de los pardos”, un odioso privilegio de los primeros españoles criollos en Cartago.

Curiosamente el Corán, dedica el capítulo número 19 (Sura 19) a la Virgen María, ni nosotros los cristianos tuvimos tanto escrito sobre ella en la biblia, aunque si se estudia a la luz de la exégesis bíblica, se encontrarán sorpresas sobre María en el antiguo testamento.

“Adorar una piedra”, elegí ese título porque es el que despectivamente le dan al culto a la Virgen algunos cristianos de otras denominaciones, notoriamente entre más nuevo el culto Cristiano, mayor es la animadversión hacia la virgen María y son especialmente los recién convertidos los que lo hacen, es un mea culpa, donde no se le respeta aunque es la madre de Jesús, éste se formó en sus entrañas, lo crió y cuidó María, lo acompañó hasta el último respiro en la Cruz.

Será una piedra, pero es Nuestra Piedra, y gracias a ese culto se quitó la separación en la puebla de los pardos de Cartago, hace cuatro siglos, no podríamos entender nuestra peculiar manera de ser como pueblo, sin entender el papel de la Negrita, como popularmente se le conoce.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico