Los demócratas acusan a Trump de racismo al describir como «infestado» un distrito de mayoría negra en Baltimore

Nueva York, 27 Jul. (EUROPA PRESS).- La bancada demócrata ha vuelto a acusar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de exhibir un comportamiento racista al describir un distrito de Baltimore, de mayoría negra, como un «lugar repugnante e infestado de ratas» durante un cruce de declaraciones con el congresista Elijah Cummings, uno de los más acérrimos críticos del mandatario y representante por ese mismo distrito.

En un mensaje en Twitter, como suele ser habitual, Trump ha calificado a Cummings — también presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes — como un «matón brutal» por criticar duramente sus políticas migratorias y las condiciones de vida de los migrantes detenidos por la Policía en la frontera con México.

«El representante Elijah Cummings se ha comportado como un matón brutal al vociferar contra los grandes hombres y mujeres de la patrulla fronteriza sobre las condiciones en la frontera sur, cuando en realidad su distrito de Baltimore es mucho peor y más peligroso (…) un asco repugnante infestado de ratas y roedores», ha manifestado Trump. «No hay ser humano que quiera vivir ahí», ha añadido.

Rep, Elijah Cummings has been a brutal bully, shouting and screaming at the great men & women of Border Patrol about conditions at the Southern Border, when actually his Baltimore district is FAR WORSE and more dangerous. His district is considered the Worst in the USA……

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de julio de 2019