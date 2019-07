Puerto Rico: un largo camino al cambio de Gobierno

Nueva York, 28 Jul (Sputnik).- Una vez que Ricardo Rosselló abandone su cargo, el nuevo gobernador no solo deberá luchar por sacar la economía de Puerto Rico de una profunda ‘cuneta’, sino que también tendrá que enfrentar a diferentes fuerzas políticas.

Ricardo Rosselló siempre ha tenido una relación complicada con la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, que fue creada bajo la ley federal de EEUU en el 2016 para enfrentar la crisis económica.

Por ello, el periodista y analista ruso Vladímir Kornilov considera que el escándalo relacionado con la publicación de los chats de Telegram podría haber sido inventado y organizado por varias personas para vengarse de los intentos del gobernador puertorriqueño de oponerse al dictado de este organismo.

Los chats revelados por el Centro de Periodismo Investigativo contenían bromas y comentarios misóginos y homófobos que el gobernante compartió con 11 miembros y exmiembros de su administración.

Una teoría conspirativa

El periodista ruso destaca que la lista de patrocinadores del Centro de Periodismo Investigativo incluye a la red internacional Open Society Foundations del multimillonario George Soros y la Fundación Rockefeller. Este hecho, según Kornilov, podría dar la respuesta a la pregunta: ¿quién está detrás del cambio de Gobierno en Puerto Rico?

No obstante, estas revelaciones no fueron la última gota que colmó la paciencia de los puertorriqueños. Las protestas también estaban dirigidas contra la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico que dicta literalmente la política fiscal, financiera y presupuestaria que deben aplicar las autoridades de la isla. El cambio de poder en la isla fue celebrado no solo por las personas comunes sino por las celebridades que también participaron en las protestas.

Además, Kornilov recuerda que Rosselló trató de contrarrestar las «medidas draconianas» de la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, que entre el 2014 y el 2015 «logró destruir» el sistema financiero ucraniano, mientras ocupaba el puesto de ministra de Finanzas de Ucrania. Como resultado, sus recortes condujeron al mayor empobrecimiento de los habitantes locales y provocaron una crisis de salud pública.

En junio, Jaresko fue aún más lejos y dejó clara su intención de gobernar Puerto Rico hasta al menos el 2024. La reacción de la opinión pública no se hizo esperar. El ex senador y abogado Héctor Martínez denunció en su artículo para El Vocero de Puerto Rico que si esto sucede Jaresko se convertiría en la persona, sin haber sido elegida por medio del sufragio universal, con el mayor poder político en la historia de EEUU.

¿Qué ocurre en la economía de Puerto Rico?

La economía de la isla ha estado contrayéndose durante más de una década. Aparte de tener un alto nivel de pobreza, Puerto Rico contaba con una tasa de desempleo del 8,5%. La situación económica empeoró aún más cuando el huracán María redujo la producción en un 6% en el año fiscal 2018.

Los puertorriqueños podrían haber estado hartos del Gobierno de Rosselló, pero ello no significa que querían que la Junta ocupe el vacío que se creará después de que el gobernador puertorriqueño abandone su cargo, escribe la periodista estadounidense Mary Williams Walsh.

«La historia ha obligado a los residentes de Puerto Rico a preocuparse de todo lo que ‘dicta’ Washington y cuando la Junta dice que es necesaria una reforma, sus palabras se entienden en la isla como el inicio de la austeridad», recalca la autora en su artículo publicado en el periódico estadounidense The New York Times.

La periodista destaca que antes de que se produjeran las manifestaciones en la isla, a la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico le quedaban solo varias semanas para presentar en el juzgado federal su plan de restructuración de la deuda puertorriqueña, estimada en unos 124.000 millones de dólares.

Deuda vs pensiones

El balance de poder entre la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, nombrada a nivel federal, y el Gobierno, elegido localmente, sigue siendo desigual. Al día de hoy, la Junta puede llevar a cabo las negociaciones con acreedores y aprobar el presupuesto. A su vez, los funcionarios elegidos a nivel local frecuentemente se han quejado de las restricciones impuestas a sus gastos.

Tras la bancarrota que Puerto Rico sufrió en el 2016 el Congreso de EEUU tuvo que aprobar la ley PROMESA que estableció marcos jurídicos para la reducción de la deuda ante los acreedores de la isla y contuvo los requerimientos legales para que la isla pudiera proveer «el financiamiento adecuado al sistema público de pensiones».

El 12 de junio la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico alcanzó un acuerdo con grupos de jubilados para proteger las pensiones mientras el territorio autónomo implementaba los procedimientos relacionados con la bancarrota. Si bien este acuerdo no preveía introducir recortes para el 61% de los jubilados, cuyas pensiones eran menores de 1.200 dólares, los que contaban con pagas mayores podrían perder hasta un 8,5% de sus pensiones.

Rosselló que no estaba en contra de permitir a la Junta solucionar los problemas relacionados con la deuda y consideraba que su propuesta acerca de los recortes no era una buena idea. El político creía que las pensiones públicas eran sacrosantas y urgió a que los empleados y jubilados puertorriqueños votaran en contra del plan cuando el juzgado pregunte su opinión.

Problemas con las centrales eléctricas

Rosselló, al igual que los gobernadores anteriores del Estado libre asociado, intentó abordar el problema relacionado con el monopolio eléctrico de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, conocida como Prepa (por sus siglas del inglés). Este organismo ha sobrevivido tanto a él como a sus predecesores.

«Es sorprendente pero los amplios problemas económicos de Puerto Rico pueden estar relacionados con Prepa. El crecimiento económico sostenible existe solo cuando hay fuentes seguras y asequibles de energía y se prestan servicios baratos y consistentes, lo que Prepa no hace», destaca Mary Williams Walsh.

Prepa agotó sus recursos mucho antes de que lo hiciera el Gobierno Central de Puerto Rico. Además, Prepa es una de las pocas empresas de energía de EEUU que todavía generan electricidad a través de la quema de petróleo. Durante mucho tiempo los funcionarios puertorriqueños han tratado de desenganchar a la isla del crudo y la actual situación económica no augura que se consigan cambios en el traspaso a las fuentes de energía alternativas que podría ser un proceso bastante costoso.

Además, las evidencias recopiladas por el Senado de Puerto Rico sugieren que los empleados de Prepa compraron lodo oleoso de baja calidad y falsificaron registros para hacer que pareciera al combustible más caro. (Sputnik)