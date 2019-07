¿Crece realmente el FEES?

Contrario a las afirmaciones del Presidente de la República y de los rectores de CONARE de que el Fondo Especial para la Educación Superior ha crecido y a pesar de que los recursos destinados al Fondo Especial para la Educación Superior han aumentado en los últimos años, su variación absoluta continúa en un constante proceso de decrecimiento y deterioro, hecho que implica un menoscabo en el trabajo que desarrollan las universidades públicas en pro del desarrollo nacional.

El resultado de las negociaciones del FEES para los años 2019 y 2020 lo demuestra fehacientemente: para el 2019 este Fondo apenas creció en ₵4,888 millones de colones, con una variación relativa respecto del 2018 del 0,98%, muy por debajo de la inflación. Lo anterior debido al recorte de diez mil millones efectuado por la Asamblea Legislativa, sin que el Poder Ejecutivo interviniera de manera decisiva para cambiar tal acuerdo.

A continuación se observan las variaciones que ha tenido el FEES desde el 2015 hasta el 2020:

AÑO FEES TOTAL VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN RELATIVA % PIB 2015 410.488.100.000 50.509.600.000 14,03% 1,40% 2016 440.773.250.928 30.285.150.928 7,38% 1,42% 2017 478.570.000.000 37.796.749.072 8,58% 1,45% 2018 496.266.720.000 17.696.720.000 3,70% 1,43% 2019 501.154.720.000 4.888.000.000 0,98% 1,38% 2020 512.781.510.000 11.626.790.000 2,32% 1,33%

De haberse mantenido el FEES negociado para el 2019, sin el recorte de esos diez mil millones, para el 2020, apenas se habría incrementado en un 0,32% y no en un 2,32%, como se ha informado en diferentes medios de comunicación nacional. En este punto es muy probable que haya existido un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y los rectores del CONARE, quienes se olvidaron del reclamo que habían efectuado ante las instancias judiciales, o bien, lo omitieron conscientemente. Ese crecimiento nominal no es un crecimiento real, es apenas una ilusión o ¿una estrategia de comunicar un falso crecimiento?

Preocupa, además, que en el Convenio FEES 2010-2015, el Poder Ejecutivo y los rectores establecieron en un 1.5% del PIB la meta de financiamiento del FEES; no obstante no especificaron la forma cómo se iban a generar los incrementos, ni se garantizó el año en que se completaría. Paradójicamente para el 2020 el porcentaje de crecimiento del FEES con respecto al PIB nominal es de 1.33%. ¿Cuándo alcanzará el FEES la meta del 1.5% del PIB?

También resultan en extremo peligrosas las afirmaciones de que el FEES para el 2020 experimentó un “jugoso aumento” (CRHoy, 19 de julio de 2019) y abren nuevamente la puerta a la Asamblea Legislativa, para que otra vez recorte el FEES en contra del mandato constitucional, o lo peor, proponga una reforma constitucional para tener injerencia plena en el FEES.

No menos preocupantes son las aseveraciones del Presidente de CONARE al afirmar que “El convenio suscrito garantiza la operación normal de las universidades sin afectar aspectos sustantivos como: la docencia, la investigación, la extensión y acción social y sobre todo las becas y beneficios estudiantiles. Con ello se reconoce el valor público, que generan las universidades estatales al país”. (CONARE, 18 de julio de 2019). Preocupan porque con un crecimiento tan exiguo es imposible garantizar que no haya ninguna afectación a los rubros señalados, excepto que se pretenda adoptar otras medidas, todavía no indicadas con la transparencia que se requiere.

De acuerdo con lo anterior, urge, nuevamente por transparencia, que el Presidente del CONARE explique ante la comunidades universitarias y especialmente ante la Universidad de Costa Rica cuál es el crecimiento real del FEES y si el CONARE aceptó definitivamente el recorte inconstitucional de los diez millones ya señalado. Propongo, además, retomar la senda de una sólida negociación quinquenal, para proyectar apropiadamente el fortalecimiento de las universidades públicas, evitar la exposición a constantes e infundados criterios políticos, y de ese modo, seguir con toda convicción aportando a la movilidad social y al desarrollo humano en todo el país.

(*) José Ángel Vargas Vargas, Catedrático, UCR