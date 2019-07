Entretelones de un leve atentado terrorista

La única invasión de Nicaragua a Costa Rica podría haber empezado ya, pero contra Televisora de Costa Rica. Frank Ruffino.

No creo se relacione en nada el ataque del pasado sábado 27 de julio a las instalaciones de Televisora de Costa Rica ubicadas en La Sábana, con este segundo impopular gobierno del PAC.

Pero todavía así, sin esperar resultados de investigaciones preliminares, como si deseara quitarse la atención del pueblo por su mediocre gestión y seguir con las acostumbradas cortinas de humo sobre ya, una gran mayoría de costarricenses que desaprueban sus políticas fiscales que agudizarán más la pobreza, el Presidente de la República Carlos Alvarado Quesada prontamente emitió un comunicado en su cuenta de Twitter:

«Condeno con vehemencia lo sucedido en la madrugada en las inmediaciones de Teletica. Unos pocos no pueden intimidar a un país a salir adelante y callar la libertad de expresión. En este momento las autoridades de seguridad trabajan para encontrar a los responsables».

Por un rumbo muy distinto, si no ahora, creo este violento incidente podría tratarse del inicio de una seguidilla de arremetidas contra esa empresa y la línea editorial obsesiva de Telenoticias y su director Ignacio Santos Pasamontes («ensañamiento» editorial) con el criminal régimen dictatorial de Nicaragua. No digo esté mal, pero hasta los medios de comunicación tienen un costo que pagar por ser voceros casi en exclusiva para Costa Rica, como en este caso de Telenoticias, de la disidencia nicaragüense.

Si los acontecimientos, deploro, caminan por esta vía hipotética que expongo, las consecuencias serán altas para Televisora de Costa Rica y la Redacción de ese noticiero: tras este acto terrorista de baja intensidad como advertencia, el conflicto irá escalando hacia algo más contundente.

En las últimas horas circula un irresponsable video donde se anuncia invasión del ejército de Nicaragua para tomar Guanacaste, ésta, si no es otra cortina de humo del PAC, sí podría ser el inicio de una “invasión” del régimen Ortega-Murillo contra Televisora de Costa Rica. Desde aquí les digo a los costarricenses, sobre todo los regulares usuarios de las redes sociales, no crean todo lo que se exponga en ellas, y por favor sepan hacer lo que llamo yo una especie de ‘periodismo interpretativo ciudadano’, que no requiere mayor formación académica en la carrera universitaria Ciencias de la Comunicación, como naturales ‘comunicadores’ que somos todos: basta usar el sentido común, atar cabos, buscar información aquí y allá, siempre de más de dos fuentes confiables para formar y emitir nuestro punto de vista equilibrado, veraz y objetivo, siempre asido a la ‘verdad’ (realidad).

Desde el 07 de enero de 2015, en que se produjo el ataque al semanario francés Charlie Hebdo, que dejó 12 muertos y 11 heridos, y aunque son hechos suscitados por causas de muy distinta naturaleza con lo ocurrido el sábado 27 de julio en La Sabana, se nos recuerda a los periodistas y medios de comunicación en este mundo actual es conveniente el equilibrio editorial, que esto no quita informar y hacer valer la libertad de prensa.

(*) Frank Ruffino es escritor, poeta y editor independiente