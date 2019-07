Trump espera lograr un acuerdo con Rusia sobre el control de armas

Moscú, 31 jul (Sputnik).- El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró en una entrevista con el canal C-Span que espera lograr un acuerdo con Rusia en el ámbito de control de armas.

«Creo que firmaremos un acuerdo con Rusia para alcanzar el control de armas», dijo.

Previamente este miércoles el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, confirmó que Washington tiene previsto retirarse del Tratado INF sobre misiles de alcance medio y más corto el viernes 2 de agosto, según lo previsto.

President Trump interview with C-SPAN – 9:55pm ET on C-SPAN https://t.co/nC1kPH0WXr pic.twitter.com/YLy2fonWQx

— CSPAN (@cspan) 31 de julio de 2019