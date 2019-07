Sobre el aumento del desempleo, la informalidad laboral y el subempleo en Costa Rica

El derecho al trabajo se constituye tanto en un derecho como en una obligación de toda persona costarricense, así lo estipula el numeral 56 de la Constitución Política.

Según el artículo 23.1 de la Convención Universal de Derechos Humanos, el derecho al trabajo es el derecho que tiene toda persona de acceder libremente a un puesto de trabajo en igualdad de condiciones y sin que se le pueda impedir hacerlo.

Así, el trabajo es aquella actividad que realiza el ser humano con la finalidad de ganar una remuneración que le permita subsistir en su día a día y realizar actividades complementarias.

Vale destacar que el trabajo es el medio que tienen la mayoría de personas para mantener aspectos esenciales de su vida como lo son el alimento, la salud, el vestido, la recreación, entre otros.

Ahora bien, vale indicar que en lo últimos meses se han dado a conocer los despidos masivos de trabajadores y trabajadoras en el país, dado que, una serie de empresas han cancelado sus operaciones en territorio nacional.

Es lamentable y preocupante observar cómo aumentan las tasas de desempleo en Costa Rica en los últimos meses, sin que se brinde una solución concretar para generar nuevos puestos de empleo, pues hay integrantes que son sostén de familia que no cuentan con trabajo para satisfacer las necesidades básicas.

Cabe señalar que se ha venido presentado un aumento en empleo informal en el país, especialmente en el sector del comercio y los servicios, constituidos por personas no asalariadas y no reportados ante la Caja Costarricense de Seguro Social, ayudantes no remunerados o trabajadores por cuenta propia y empleadores que tienen empresas no constituidas en sociedad.

Además, se ha evidenciado un aumento en el subempleo, el cual consiste en personas que laboran menos de 40 horas a la semana y desean trabajar más tiempo, teniendo la disponibilidad para ello.

El aumento en la tasa de la informalidad laboral también es sumamente preocupante, dado que, en esta situación las personas trabajadoras pierden una gran cantidad de derechos laborales, pues no tienen garantizada la protección de la seguridad social, un salario mínimo, las vacaciones remuneradas, el aguinaldo, entre otros, los cuales son derechos irrenunciables y fundamentales de toda persona trabajadora.

La no cotización de trabajadores también acarrea consecuencias para la Caja Costarricense de Seguro Social, pues se recibe menos recaudación; y, posteriormente se podrían presentar una gran cantidad de pensiones por el Régimen No Contributivo de la C.C.S.S., puesto que las personas que laboran como trabajadores informales no cotizan y por ende no cumplirían con el mínimo de cuotas requeridas para optar por una pensión por vejez.

Es importante recalcar que en julio se implementará el aumento al IVA en una gran cantidad de productos y servicios en el país, lo cual implica un aumento en los egresos de las familias; sin embargo, las cifras de las tasas del desempleo, la informalidad laboral y el subempleo aumenta.

Aunado a lo anterior, vale señalar que, el Gobierno anunció la creación de un Plan Nacional de Empleo, con el cual se pretende generar una gran cantidad de puestos de trabajo en el país; sin embargo, habrá que esperar para determinar si es una propuesta concreta de creación de empleos en el país, o bien, es una medida que no contrarrestará las cifras elevadas de desempleo que se han evidenciado en el país en los últimos meses.

Lo cierto del caso es que el Gobierno debe procurar el empleo de su población, mediante la generación de ingreso de empresas transnacional como de la facilitación de creación de negocios, PYMES, entre otros a nivel nacional.

Es importante que se implementen medidas de reactivación económica de forma inmediata con el objetivo de generar oportunidades de empleo y cubrir a la población que se encuentra desempleada. Asimismo, que se establezcan políticas que faciliten el inicio y el mantenimiento de los negocios en el país, mejorar la competitividad y combatir la informalidad.

Aunado a lo anterior, es fundamental reducir las tasas de empleo informal, aumentar la cobertura de la seguridad social y la empleabilidad en el país. Así como, generar una población que se encuentra calificada en las respectivas habilidades para el trabajo y en el manejo de idiomas que exigen las empresas transnacionales que inician o mantienen sus operaciones en el país, pues este el recurso más importante con el que se pueden superar los índices de pobreza, así como, la desigualdad social y económica.

(*) Licda. Priscila Madrigal Elizondo es Abogada