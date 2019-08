Asciende a 49 el número de víctimas por doble ataque en Adén reivindicado por hutíes

Moscú/El Cairo, 1 ago (Sputnik).- El número de personas que murieron por un doble ataque lanzado este jueves por los rebeldes del movimiento yemení Ansar Alá (hutíes) en Adén, ciudad controlada por las tropas gubernamentales, ascendió a 49, comunicó el representante del Ministerio de Salud yemení Mohammed Rabid.

Al menos «49 personas murieron y otras 48 resultaron heridas», comunicó Rabid citado por la agencia France-Presse.

Por su parte, el Ministerio de Interior yemení informó en su página web que los ataques provocaron la muerte de 13 agentes de policía.

Este jueves, un terrorista suicida detonó su vehículo cargado de explosivos a la entrada de una comisaría en el distrito Sheikh Othman, justo cuando los agentes de policía iban llegando para comenzar sus turnos.

Scores of UAE-hired policemen were killed and injured in a suicide bombing in Aden South Yemen today. pic.twitter.com/iJTn8Sg11m

— Nasser Arrabyee (@narrabyee) 1 de agosto de 2019