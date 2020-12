Pentagrama cósmico: así es la danza invisible entre la Tierra y Venus

Matthew Henderson, un usuario de Tumblr, publicó un GIF que muestra el movimiento de los dos planetas mientras siguen sus orbitas habituales alrededor del Sol. La órbita de Venus está pintada en naranja y la de la Tierra en azul.

​»Ocho años terrestres son aproximadamente iguales a 13 años de Venus, lo que significa que los dos planetas trazan este patrón con una simetría de cinco pétalos mientras orbitan el Sol», explica en el comentario.

