La difícil tarea de escribir

Columna Poliédrica

Una de las actividades más difíciles que existen es escribir. Realmente no es sencillo porque, aparte de la necesidad de tener un manejo básico de las reglas del idioma, es fundamental saber expresar lo que se quiere transmitir. A veces se puede jugar con el idioma, usar metáforas, lenguaje figurado u otras variaciones que son permitidas en la escritura; sin embargo, lo ideal es que la escritura sea lo más clara posible, lo que se procura es que el receptor del mensaje lo pueda decodificar fácilmente.

Otro aspecto relevante al momento de escribir, es diferenciar los juicios de hecho de los de valor. La referencia a los hechos es obligatoria en los discursos informativos y complementaria cuando se emite una opinión, desgraciadamente, en la actualidad, hay muchas personas que no tienen en cuenta estos aspectos del difícil trabajo de escribir. Lo anterior ahorraría muchos dolores de cabeza a los lectores y permitiría un discurso más claro y directo.

Como se puede apreciar, la responsabilidad de la escritura es de quien escribe y no de quien lee. Si una persona no entiende lo que el escritor ha querido decir, eso es un problema del escritor, es decir, el escritor no ha sabido utilizar las palabras y la redacción correcta para darse a entender. La persona que escribe debe intentar de construir un mensaje claro y lo más directo posible para su interlocutor.

Ahora bien, no se puede negar que en la actualidad se ha analizado lo que algunos autores llaman el analfabetismo moderno. Hay muchas personas que saben leer y escribir, sin embargo, a pesar de ello, no comprenden lo que leen y menos escriben respetando las reglas del idioma. Se trata de un fenómeno que ha sido potenciado por las redes sociales, por las contracciones, los símbolos y las manifestaciones irresponsables que se hacen en estas plataformas digitales.

En estos aspectos y otros, existe una añoranza a las prácticas de los escritores y lectores de antes. Si alguien no estaba de acuerdo con la postura del escritor, lo que procedía era ponerse a escribir y explicar, con argumentos, las razones con que se sustentaba la crítica; lamentablemente, en la actualidad, lo que se observa son comentarios de personas que ni siquiera escriben bien un par de oraciones y menos aún, se van a sentar a escribir una o dos cuartillas para generar un debate.

El escritor agradece que las personas lo lean. Y lo agradece más cuando se evidencia una lectura crítica de sus textos, se trata de un agradecimiento interesado debido a que un buen análisis, le permitirá reparar en las debilidades de su pensamiento. Cualquier escritor agradece a quienes sacan su tiempo para leer lo que escribe y más aún a quienes leen y analizan lo escrito, porque como decía Nietzsche en su famoso aforismo que consta en el Crepúsculo de los ídolos:

“De la escuela de guerra de la vida. – Lo que no me mata me hace más fuerte”

(*) Andi Mirom es Filósofo

