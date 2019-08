La UCR se prepara para simulacro por sismo en todas sus sedes y recintos

San José, 4 Ago (ODI/UCR).- Al ser las 10: 00 a. m. del lunes 19 de agosto, se activarán las alarmas en todo el país para dar aviso de que es hora de evacuar. Tal como si estuviera ocurriendo un sismo real, todas las personas que escuchen las alarmas deberán dejar sus labores y atender las indicaciones para salir en forma segura de sus casas, escuelas, colegios y centros de trabajo.

La Universidad de Costa Rica (UCR) también se unirá a este simulacro nacional de evacuación, organizado por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), con el fin de poner a prueba la capacidad de reacción de las personas para evacuar y dirigirse a un sitio seguro, especialmente en caso de sismo.

Los expertos advierten que Costa Rica es un país de alta sismicidad, debido a su ubicación donde convergen tres placas tectónicas Coco, Caribe y Nazca. Los sismos son tan frecuentes que cada día la Red Sismológica Nacional (RSN) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) registra 20 temblores y, en promedio, estima que hay un sismo destructivo cada tres años.

“Los sismos no son un fenómeno extraño para los costarricenses y por esa razón las personas debemos estar muy bien preparadas para reaccionar adecuadamente ante los sismos porque tarde o temprano vamos a volver a experimentar un terremoto” explicó Lepolt Linkimer, coordinador de la RSN.

Preparación

Para realizar este ejercicio la UCR involucrará a toda la comunidad universitaria en cada una de sus sedes y recintos ubicados a lo largo del país. El personal administrativo, los y las docentes y la población estudiantil que se encuentre en las instalaciones de la Universidad en el día y hora indicados deberán participar.

Al respecto, Elena Badilla Coto, coordinadora de la maestría de Gestión del Riesgo en Desastres y Reducción de Emergencias, recalcó que este simulacro es un verdadero reto, no sólo a nivel nacional, también para la Universidad ya que será la primera vez que participe toda la institución, que está compuesta por más de 45 mil estudiantes y 10 mil personas funcionarias.

Como parte de los preparativos, este lunes 29 de julio, el Programa Institucional de Gestión del Riesgo y Reducción de Desastres de la UCR brindó las instrucciones a más de 100 personas que ocupan las jefaturas administrativas e integrantes de los equipos de apoyo en situaciones de emergencia de las diversas unidades académicas, centros de investigación, oficinas administrativas y otras dependencias universitarias.

Costa Rica ha experimentado 68 terremotos desde su independencia hasta hoy, una cifra muy alta en comparación con otros países de la región centroamericana. Fuente: Lepolt Linkimer,RSN.

Previo al simulacro el equipo de apoyo de cada dependencia, deberá repasar el plan de evacuación del edificio con todo el personal docente y administrativo, revisar que los pasillos, puertas y aceras estén libres de obstáculos, definir el mecanismo de alarma (silbato, megáfono o alarmas de puertas de emergencia, etc) el punto de encuentro y la estrategia de reingreso.

Las dependencias que no cuenten con una brigada tendrán de conformar un equipo de apoyo para llevar acabo este simulacro y en caso de no tener un plan de evacuación pueden utilizar los protocolos de referencia de la CNE. Además se les recomienda definir un punto de encuentro temporal que sea un área amplia, accesible, sin tendido eléctrico, ni árboles de más de tres metros, donde no circulen vehículos y puedan permanecer las personas durante un sismo.

Recomendaciones

Entre las recomendaciones, Jorge Rodríguez Rodríguez, coordinador del programa, acotó la importancia de planificar el apoyo que se brindará a las personas con discapacidad física, sensorial (visión y auditiva) e intelectual, que así lo requieran. Para mayor información instó a acudir a la Comisión Institucional en Discapacidad (CID) y descargar el documento «Somos parte de la emergencia», el cual es una guía de apoyo.

Por su parte Jesús Brenes Fernández, jefe de la Sección de Seguridad y Tránsito, recalcó que durante el simulacro, al igual que en una situación real, las personas no deben devolverse por sus pertenencias. Al salir la última persona de cada edificio, el o la conserje lo cerrará hasta que se de la orden de reingreso.

Brenes informó además que partir de las 10:00 a. m., todas las entradas y salidas de vehículos a la UCR, en todas sus sedes y recintos, permanecerán cerradas hasta que finalice el ejercicio de evacuación. Durante el simulacro cualquier reporte debe canalizarse por medio del número de emergencias 2511-4911.

