¿Qué tiene que ver la crisis migratoria con los tiroteos masivos en EEUU?

De acuerdo con la experta, el reciente informe del Centro de Investigaciones Pew, publicado el 17 de julio pasado, mostró que, pese a que casi dos tercios de los estadounidenses todavía están abiertos a los inmigrantes y extranjeros como parte de la identidad nacional, su número se redujo en un 6% desde septiembre de 2018.

«Solo el 37% de los republicanos se muestran abiertos a los extranjeros como clave para la identidad nacional», indicó la especialista, quien explicó que la actitud hacia los inmigrantes también depende de la demografía.

Largas colas para donar sangre tras el tiroteo en El Paso, Texas https://t.co/2QgdyEweD0 El tiroteo cerca de un centro comercial en Texas dejó 20 muertos y al menos 26 heridos pic.twitter.com/uNhDigz5ua — RT en Español (@ActualidadRT) 4 de agosto de 2019

«Los hombres, las personas con un bajo nivel educativo, los adultos mayores y las personas blancas tienen menos probabilidades de tener una actitud más abierta hacia los extranjeros», agregó Wallace.

La experta estadounidense admitió que algunas personas tienen miedo de perder el trabajo por culpa de los inmigrantes ilegales, aunque «esto no parece ser una amenaza creíble. La ignorancia y las opiniones políticas pueden contribuir a la propagación de estos puntos de vista incorrectos».

Según subrayó Wallace, «desafortunadamente, el miedo puede ser un factor unificador, y aprovechándose de los temores del público, los políticos pueden energizar y motivar a su base de votantes».

La experta agregó que, a diferencia de los republicanos, los demócratas no han cambiado su actitud hacia los inmigrantes desde el año pasado.

La experta indicó también que otros tiroteos masivos —como el que ocurrió en marzo pasado en una mezquita de la ciudad neozelandesa de Christchurch— pueden servir como disparador para los futuros atacantes.

«Si un tirador mató a, por ejemplo, diez personas, el futuro atacante podría sentir que debe hacer más», explicó Wallace.

En cuanto a los manifiestos que algunos de los atacantes publicaron antes de realizar los tiroteos, «no siempre significan que un tirador está vinculado con un grupo particular o hasta otros miembros del grupo». Asimismo, un manifiesto puede ser «una forma de expresar sus opiniones sin interactuar directamente con otras personas».

La especialista admitió que entre las posibles razones detrás del gran número de tiroteos masivos en EEUU figuran el estigma que sufren las personas con trastornos mentales y el hecho de que la mayoría de los individuos mentalmente enfermos no son violentos, de modo que tienen la oportunidad de obtener un arma de fuego de sus amigos o familia o hasta adquirirla, ya que en la mayoría de los estados de EEUU, el país con más armas per cápita, no está prohibido.

Manifiesto racista

Aproximadamente una hora y media antes de abrir fuego en el supermercado, el sospechoso publicó un manifiesto de cuatro páginas, lleno de retórica racista y antinmigrante, en un foro en línea donde los usuarios pueden publicar de forma anónima.

El autor del manifiesto califica el ataque de Walmart como «una respuesta a la invasión hispana de Texas» y se dice partidario de ‘El gran reemplazo’, manifiesto de Brenton Tarrant, el perpetrador del tiroteo de Christchurch.

Greg Allen dijo que las autoridades están examinando el documento e indicó que el tiroteo puede tener «un posible nexo con un crimen de odio» sin dar más detalles, mientras la investigación sigue en curso.

Junto al agente especial del FBI Emmerson Buie, Allen ha afirmado la noche de este 3 de agosto que los investigadores «tienen el manifiesto», pero no han confirmado su autoría. «Tenemos que validar que este manifiesto fue escrito por el sospechoso», ha explicado Allen.

Una cuenta de Twitter que aparentemente pertenecía a Crusius fue eliminada la noche del sábado. Varios tuits publicados en la cuenta elogiaban al presidente Trump y, en particular, su esfuerzo por construir un muro a lo largo de la frontera entre México y EE.UU.

El analista internacional Benjamín Prado ha resaltado que el tiroteo en El Paso refleja el patrón de muchos actos similares ocurridos previamente en EE.UU. y ha afirmado que «es una reflexión del nacionalismo blanco que se ha recrudecido en este país y es producto de la política y la retórica del actual presidente, Donald Trump».

«Este odio es una reflexión de las mismas políticas de Estado, así que coincide con la retórica cuando el presidente dice que los migrantes no son humanos sino son animales», ha dicho el experto. (Sputnik/RT)