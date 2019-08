La OTAN prefiere no anunciar el umbral del uso del Artículo 5 de su Tratado

Bruselas, 5 ago (Sputnik).- La OTAN no fijará de antemano las proporciones de un ataque que se lance contra ella, en particular en materia cibernética, tras lo cual podría tomarse la decisión de emplear fuerzas y medios de defensa colectiva, el adversario potencial no debe conocer ese umbral, declaró el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg.

Al intervenir ante los estudiantes en Nueva Zelanda, a donde llegó en visita de trabajo, Stoltenberg recordó que la Alianza sostiene que un ciberataque también puede servir de fundamento para usar el Artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte sobre la defensa colectiva, pues los califica igual de destructivos que los ataques habituales.

«Reaccionaremos de modo colectivo si se lanza un ataque contra uno de nuestros miembros, además no será obligatoriamente una respuesta en esfera cibernética, usaremos la forma de atacar que nos parezca más correcta», dijo.

También señaló que la determinación del umbral del empleo del Artículo 5 es un asunto político.

«Nunca otorgaremos al adversario potencial la ventaja de saberlo de antemano», agregó.

La Alianza Atlántica durante su cumbre de julio de 2018 declaró que usará el Artículo 5 tanto en caso de ser objeto de una agresión armada como en el de una «guerra híbrida». (Sputnik)