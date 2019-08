Al pan… pan y Albino vino

Ni Jimmy Hoffa antes de ser abducido por una fuerza misteriosa en EEUU, fue tan polifacético como nuestro plurisapiensal líder o dirigente o mandamás de todos los sindicatos de Costa Rica: don Albino. Ahora dirigente estudiantil de rompe y rasga con recargo de funciones.

Sin restarle un milímetro de seso, porque lo tiene, aunque muchos no lo aceptan, los últimos presidentes (últimos tres) por hacer lobbies privados, lo han engrandecido y de una manera enorme.

Hoy por hoy es quien gobierna este país, para bien o para mal, mueve las masas heterogéneas de el sector público y la pulsea duro con el privado. Hubo a mi parecer un error de cálculo -empresario-político, no haberle aplicado de golpe y porrazo “la pensión de lujo aburguesada” que se le aplicó a cuatro flamantes izquierdistas costarricenses, con lo cual los silenciaron “ad perpetuam”.

A Albino no lo quieren muchos, quizá por ese estilo de burócrata de brillantina, que le da aires de hombre masa del arrabal, lo cual lo hace más apetecible a los ojos de “la muchachada”, que encuentra en él un camino a seguir y no por reivindicaciones salariales, no, sino por la desesperanza que cargan sobre sus hombros los milenials, ellos buscan un retorno a la izquierda más recalcitrante, pero con iPhones y rock and rol: una izquierda que castigue únicamente a los ricos y a los viejos, una izquierda light o como dijera Chema el de Pepe: una izquierda a la tica.

Albino llegó para quedarse, es el líder que negocia y al final resuelve, a su manera y apoyado por algunos medios, termina una guerra sin bajas: una lucha de pacotilla que deja abierto ipso facto el camino para la siguiente lucha.

Estoy seguro que si estuviese vivo don Manuel Mora Valverde, lo catapultaría a una curul por el partido comunista. Hablan mal de él porque lo envidian, los políticos criollos (arias incluido) no pueden movilizar la masa (la masa se amasa, Varguitas dixit) nunca soñó Oscar, Ottón, ni otro alguno, tener esa popularidad y capacidad de convocatoria.

Esa es una de las fallas de los políticos criollos, la pérdida total de liderazgo y el desprestigio. Albino no pierde nada, todo es ganancia y hacia adelante; no tiene ideología más que el movimiento sindical y a eso se aboca y cada vez que hay que emprender la lucha (por lo que sea, pero siempre contra el gobierno y los empresarios) y de seguro estará ahí, en medio del populi hombro con hombro, nada de arengar desde el palco, como hacían los comunistas de la vieja guardia con la excepción de Calufa, el gran Calufa, Albino va a la arena como un matador en la plaza monumental de Madrid, bandera en mano a por la gloria.

Si los que le adversan supieran que este dirigente sindical es un “ángel inocente” en comparación a otros, no lo verían con ojos de envidia y odio.

¡Al pan pan y Albino vino para quedarse!

(*) Dr Rogelio Arce Barrantes es médico