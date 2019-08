Presidente guatemalteco Morales dice que seguirá en política tras culminar su mandato

Ciudad de Guatemala, 11 ago (Sputnik).- El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, proseguirá en la política tras culminar su mandato en enero de 2020, aseguró el mandatario a medios locales este domingo, al acudir a votar en el balotaje del que saldrá su sucesor.

«Definitivamente la política es algo importante, estaremos en temas de integración centroamericana, es importante que todos podamos trabajar en ello», admitió Morales a la prensa en el colegio salesiano Ave María, de Mixco, donde votó.

El jefe de Estado insistió en llamar a la población a ejercer su derecho al sufragio en esta segunda vuelta, que enfrenta a Sandra Torres, candidata de la Unidad Nacional por la Esperanza (UNE, centro-izquierda) con Alejandro Giammattei (Vamos, conservador).

«Hoy el punto importante es venir a votar, después no se vale no estar de acuerdo con las autoridades que nos dirigen si no cumplimos con nuestro deber de votar», enfatizó Morales, quien aprovechó el espacio para reivindicar los logros de su administración.

Adelantó que cuando el Tribunal Supremo Electoral dé en firme los resultados felicitará al ganador y lo invitará a iniciar la transición, con la esperanza de que continúe con los programas que comenzó en su gestión.

Desmintió que su administración no se preocupara por la situación de los emigrantes guatemaltecos.

Destacó la firma de acuerdos para reducir la emigración irregular, la cual asegura que disminuyó un 43 por ciento en los últimos tres meses, según datos del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU.

«Esa es una buena noticia; sin embargo, todavía las cantidades son altas y necesitamos generar todo tipo de posibilidades para poder mejorar esas condiciones», aseguró el mandatario.

Morales consideró «histórico» un reciente acuerdo de asilo firmado con EEUU, pese a las críticas e impugnaciones que recibió en Guatemala.

El presidente de EEUU, Donald Trump, amenazó el 23 de julio a Guatemala con una prohibición, aranceles y gravámenes a remesas luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) del país centroamericano dio lugar a amparos para evitar la firma de un acuerdo de tercer país seguro.

La CC estableció que un acuerdo de esa naturaleza entre ambos países debe ser sometido a consideración del Congreso, lo cual impidió que el presidente Jimmy Morales viajara a Washington a mediados de julio para firmar el acuerdo.

Ante esta situación, el 24 de julio pasado el Gobierno presentó ante la Corte de Constitucionalidad un recurso de revocatoria al amparo provisional otorgado.

Tras esa gestión, el 26 de julio el Gobierno de EEUU y el de Guatemala firmaron el convenio que busca frenar la migración masiva desde esa nación centroamericana.

En total, cerca de 8,1 millones de guatemaltecos fueron llamados a votar este domingo en la segunda vuelta o balotaje por el sucesor de Morales para el período 2020-2024. (Sputnik)