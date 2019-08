¿La isla del Coco es nuestra?

1526, año de su descubrimiento por el español Juan Cabezas, casi medio milenio y 27 kilómetros cuadrados de superficie, alberga flora abundante y fauna marítima, fauna implantada en la isla como cerdos y ratones.

Su ubicación: 532 km de la costa pacífica costarricense, la convierte en un paraíso prohibido para el 99.99 % de los costarricenses, un sueño inalcanzable. ¿Qué valor tiene para nosotros un pedazo de cielo fuera del alcance? Ninguno, no vale nada porque para la inmensa mayoría es como no tenerla, es más un sueño que una realidad. ¿Quién querría tener una quinta ahí? Creo que ninguna persona sensata lo haría. ¿Podría crearse un desarrollo turístico del primer mundo? No, no tendríamos la plata para hacerlo y de hacerse con préstamos, nunca podríamos ver sus utilidades con nuestra idiosincrasia burocrático-política.

Es decir, no es nuestra en el sentido de posesión real para la población, como la Sabana, y ésta siendo un pedacito de tierra enfrenta inmensas calamidades para su mantenimiento. Hace pocos días, uno de esos “genios” políticos, propuso cercarla: así como lo lee, encerrarla para darle seguridad, es decir utilizar la misma seguridad que se da al ciudadano, construir una cárcel para proteger la casa!

No se puede vivir de irrealidades y lo peor que tenemos los costarricenses es que odiamos que nos digan la verdad, la de a peseta, no, preferimos la filosofía del auto engaño, en todo la utilizamos y nos hemos acostumbrado a ella: elegimos dos presidentes últimos por engañifa de los medios de comunicación, después hasta la saciedad hemos criticado su pésimo desempeño.

Claro que estás dos últimas elecciones muestran el cómo somos y la anterior nuestro “pobrecito”: 200.000 mujeres NO PLN, votaron por Laura porque era mujer y pobrecita!

¡Nuestro estado está quebrado! No es que sea una difícil situación financiera mundial (de hecho ésta existe y agrava nuestro estado), nuestro problema es que desde la mitad del gobierno de Laura Chinchilla hasta hoy, venimos pagando la planilla pública con préstamos bancarios: el gobierno utiliza una especie de megatarjeta de crédito para subsanar el déficit, con el gran problema que algún día habrá que pagarla.

Bien, a grandes rasgos quisiera sacar a debate un asunto álgido para muchos, una canallada para los fariseos y una realidad para algunos. Si necesitamos fondos para sanear las finanzas públicas, nos quedan dos alternativas viables y reales: o vendemos las joyas de la abuela: INS-RECOPE-ICE-FANAL-JAPDEVA, o vendemos la isla del Coco.

Ignoro por cual se incline usted, estimado lector o lectora, posiblemente dirá que ninguna, esa respuesta es válida en nuestra idiosincrasia, será de elección espontánea, aunque en la soledad del servicio sanitario piense usted que al fin y al cabo nunca su huella hollará aquel idílico pedazo de tierra sísmica. Habría que ver lo que sucede en un plebiscito, pero informando adecuadamente a los costarricenses, donde en la soledad de la urna se marque SI o NO, así sencillamente.

No podemos seguir hundidos como economía que puja por salir adelante, ni tampoco se trata de creer que no deban tomarse medidas fiscales dirigidas a regular el despilfarro público.

¿Que roban?, claro, eso es parte de la democracia y hay que asumirlo, peor nos iría con un dictador o una familia autocrática. Yo no hablo de poblar esto de Ángeles, no, las frutas podridas siempre estarán por ahí dañando al resto dentro de la cesta. Aquí lo que se trata es de ser realistas: una isla a la cual no tenemos acceso, es de todo menos nuestra. Incluso si se hace un aeropuerto con vuelos locales Coco-Coco, nuestra cultura la contaminaría a tal punto que tengamos una isla de desechos al lado antes del año. La venta sería condicionada a seguir siendo un santuario ecológico pero para un país rico, de todas maneras ese santuario igual nos devuelve el oxígeno para todos.

La pregunta en este artículo lo dice todo, si es o no es nuestra, es un asunto de cada ciudadano, soy respetuoso de las mayorías (y de las minorías) me importa mucho el derecho ajeno a la expresión personal.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico.