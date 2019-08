Pekín ve «signos de terrorismo» en las protestas opositoras de Hong Kong

Madrid, 12 Ago. (EUROPA PRESS).- La principal oficina del Gobierno central chino para Hong Kong ha asegurado este lunes que ve «signos de terrorismo» en las movilizaciones opositoras de los últimos dos meses, trasladadas desde el fin de semana al aeropuerto, por lo que ha defendido la actuación de las fuerzas de seguridad frente a los «alborotadores».

La Oficina para Asuntos de Hong Kong y Macao, Yang Guang, ha advertido de que la antigua colonia británica atraviesa un «momento crítico» y ha apuntado la posibilidad de que pueda catalogarse de terrorismo los incidentes violentos. «Nadie en el mundo toleraría estas atrocidades extremas», ha asegurado, según el diario ‘South China Morning Post’.

Attacking police officers using hazardous weapons is a violent crime and showing signs of terrorism. Such crimes must be dealt with resolutely and in accordance with the law: Hong Kong and Macao Affairs Office of the State Council. #HongKong #香港 pic.twitter.com/RPlRjSf1W6

— Global Times (@globaltimesnews) 12 de agosto de 2019