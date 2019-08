Diputada PAC advierte intento para debilitar Procuraduría de la Ética

San José, 13 Ago (Elpaís.cr).- La legisladora del Partido Acción Ciudadana (PAC), Laura Guido, acusó a diputados de debilitar el trabajo de la Procuraduría de la Ética con señalamientos que no están bien fundamentados.

Al entregar el Informe de Minoría sobre la Comisión que investiga el caso del «Cemento Chino», dijo que el informe de la contraparte (mayoría) «invisibiliza el hecho de que el ex Director de la Procuraduría de la Ética explicó en audiencia cómo abordó cada una de las conclusiones del informe que investigó los hechos relacionados con el cemento».

Guidó Pérez resaltó que utilizar argumentos no bien fundamentados «o que son forzados es grave y peligroso, ya que viene a seguir socavando la institucionalidad y el sistema de pesos y contrapesos, tan necesario para fortalecer la convivencia democrática».

Además, señala que en la Asamblea Legislativa se están instalando comisiones investigadoras, con el único objetivo de validar premisas establecidas de previo, a propósito del informe rendido la tarde del martes por la Comisión Especial que analizó lo relacionado con la notificación de la resolución número AEP-RES-049-2018 emitida por la Procuraduría de Ética, misma que desestimó la denuncia contra el expresidente Luis Guillermo Solís Rivera.

La legisladora insisitió en que en el informe de mayoría se invisibiliza el hecho de que el ex Director de la Procuraduría de la Ética Pública explicó en audiencia en comisión, punto por punto, cómo abordó cada una de las conclusiones del informe que investigó los hechos relacionados con el cemento, que fueron las que se trasladaron a la PEP para que investigara si el entonces Presidente de la República faltó al deber de Probidad.

«En lugar de discutir por el fondo el abordaje realizado, el informe de mayoría opta por decir que el Ex Director no lo explicó o no lo abordó del todo», dijo.

“Preocupa la falta de rigurosidad de la investigación y la falta de fundamento en las conclusiones del informe de esta comisión. Afirmar que 5 de 7 conclusiones del informe del cementazo no fueron consideradas por la PEP sin referirse a la aclaración del entonces Director sobre cómo atendió cada punto, o llegar a conclusiones sobre el fundamento jurídico de la destitución de miembros de la Junta Directiva del BCR después de haber rechazado una moción para solicitar del expediente del Consejo de Gobierno para investigar, son solo algunos de los elementos que demuestran que esto no buscaba ser una investigación, sino una validación de opiniones previamente concebidas”, indicó la Diputada Laura Guido.

Por su lado, la Jefa de Fracción Legislativa del PAC, Nielsen Pérez, manifestó que preocupa esta práctica que se reitera en diferentes Comisiones Legislativas y que intentan lesionar la credibilidad del control político que se realiza desde esta Asamblea Legislativa y debilita la institucionalidad costarricense.

“Debilitar la institucionalidad debe ser el resultado de señalamientos con mucho sustento, para no perjudicar principios básicos de la democracia. Resulta desafortunado que desde este Parlamento se empleen recursos públicos para mediatizar cuestionamientos que sólo responden a una agenda político electoral”, señaló Pérez.

La legisladora Guido Pérez presentará un Informe de Minoría rescatando los señalamientos de la Procuraduría de la Ética entre las que hay conclusiones acerca del proceso de notificación de la PEP a la Asamblea Legislativa; acerca del manejo del oficio a lo interno de la notificación.

Igualmente, sobre la imposibilidad de profundizar en los hechos del 30 de abril por falta de actas literales y audios de las sesiones del Directorio Legislativo 2017 y 2018; sobre el fondo de la resolución de la PEP y conclusiones sobre los asuntos relativos a las sesiones de la comisión que trataron temas inconexos al asunto de investigación instruido por el Plenario Legislativo.