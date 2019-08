Justicia de México ordena prisión preventiva para extitular de Desarrollo por peculado

Ciudad de México, 13 ago (Sputnik).- Un juez ordenó este martes la prisión preventiva de la extitular de las carteras de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Rosario Robles, tras ser imputada de haber cometido «omisiones» que permitieron el desvío de unos 261,5 millones de dólares del gasto público durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

El juez de control del Reclusorio Preventivo Sur, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, tomó la medida y descartó la petición de Robles de seguir su proceso en libertad, tras una audiencia pública que duró toda la noche del domingo y la madrugada de este lunes hasta poco antes de las 7:00 locales (13:00 GMT).

«No entiendo el apetito del Ministerio Público, pero varios que han querido procesar (las autoridades) están sustraídos de la justicia», respondió Robles ante la decisión del magistrado.

De esta manera, la acusada se convierte en la primera integrante del gabinete de la anterior administración en ir a prisión bajo proceso por presunta corrupción.

El delito por el que está acusada es «ejercicio indebido del servicio público», presuntamente cometido en dos ocasiones, primero cuando se desempeñó como titular Desarrollo Social, y en segunda ocasión cuando fue secretaria federal de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, durante los seis años de la administración anterior.

«Usted sabía que resultarían afectadas terceras personas y usted era secretaria de Estado (…), en junio de 2014 usted tuvo conocimiento de los actos por parte de Juan Manuel Portal, entonces auditor superior de la federación, y volvió a tener conocimiento en septiembre de 2014 y junio de 2015», dice la acusación, que fue leída por primera vez el jueves 5 de agosto, por una responsable del Ministerio Público.

Los convenios suman 5.073 millones de pesos (unos 261,5 millones de dólares actuales), asignados por las dependencias federales que encabezó Robles a universidades públicas de los estados de Morelos, Hidalgo, Quintana Roo, y Chiapas, entre otros centros académicos, para contratos que no ofrecieron resultados.

«A mí no me acusan del desvío de 5.073 millones de pesos, se me quiere juzgar a través de terceros; yo no tengo los millones para irme a vivir a Canadá y luego de regresar a México», dijo la acusada, aludiendo a otros casos de corrupción.

Robles se dirigió conmovida al juez tras más de once horas de audiencia.

«Siempre he luchado como mexicana, como mujer, por el debido proceso, por presunción de inocencia», y como presunta culpable, dijo.

La prisión preventiva se ejecutará durante dos meses en el penal femenil de Santa Martha, mientras continúa el proceso.

El esquema fue descubierto y publicado por primera vez el 5 de setiembre de 2017 por la organización independiente Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y el portal independiente Animal Político, que la bautizaron como «Estafa Maestra».

Esta es la primera vez que Robles es llevada a tribunales por la Fiscalía y la Auditoria Superior de la Federación por «ejercicio indebido en el servicio público». (Sputnik)