Carlos Alvarado: Gobierno no aprobó nuevos pluses para trabajadores de la CCSS

San José, 14 Ago (Elpaís.cr).- El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, declaró que en tan solo una semana de huelga en la Caja Costarricense de Seguro Social 120.000 personas se vieron afectadas, «de haber continuado este movimiento, la cifra hubiera seguido aumentando. Pensando en estas personas y sus vidas es que se dio fin a esta huelga».

«Mi trabajo es velar por el bienestar de las y los costarricenses, buscar lo mejor para Costa Rica», dijo al defender el acuerdo firmado por el Gobierno con los sindicatos de la CCSS.

Aseguró que «categóricamente digo que este Gobierno sí está aplicando la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas en la Caja Costarricense de Seguro Social. La Regla Fiscal no se está aplicando por un fallo de la Sala Consituticional».

«Categóricamente digo que el Gobierno no aprobó nuevos pluses, como sí se hizo en la huelga del 1982, 1985, 1990, 1999, 2004 y 2007».

Añadió que el derecho a que las solicitudes de esta huelga se resuelvan en un tribunal es un derecho que siempre se ha tenido. Gracias a esto ya no tenemos huelga y las personas están siendo atendidas.

El mandatario afirmó categóricamente que la Caja sí está aplicando la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas como la reducción de 20 a 8 años en el pago de cesantía, la disminución de 5,3 a 1,9 en las anualidades y en la dedicación exclusiva y la prohibición.

Puso como salvedad, la aplicación de la Regla Fiscal por un fallo de la Sala Constitucional de diciembre pasado que excluyó al Seguro de Enfermedad y Maternidad y porque originalmente el proyecto de ley aprobado no incluía a los regímenes del Invalidez Vejez y Muerte (IVM) ni al Régimen No Contributivo (RNC).

Precisó que en el acuerdo el Gobierno no aprobó nuevos pluses, como sí se hizo en las huelgas del 1982, 1985, 1990, 1999, 2004 y 2007, cuyos beneficios “son los que como gobierno, precisamente, estamos tratando de resolver hoy”.

En ese sentido, el mandatario hizo un llamado a los partidos políticos y al mismo sector empresarial -que tiene una participación directa en la gobernanza de la Caja- a hacer un acto de reflexión sobre lo actuado y a asumir su responsabilidad sobre los privilegios que se han aprobado en la institución en las últimas décadas.

Asimismo, abogó por la aprobación del proyecto de ley que busca regular la huelgas en el sector público, promovido por el diputado Carlos Ricardo Benavides, presidente de la Asamblea Legislativa (Proyecto de ley para brindar seguridad jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos).

No es de recibo

El Presidente Alvarado rechazó una serie de señalamientos que se le han hecho al gobierno, indicando que “no son de recibo”.

“¿Es un gobierno débil o blando? Todo lo contrario. Es un gobierno que está actuando para resolver los problemas que por décadas nadie tuvo el valor de resolver.

Estamos haciendo lo que ningún gobierno ha hecho en ordenamiento fiscal, control del gasto, reforma al reglamento, educación dual, Japdeva o transformación del bachillerato para que no siga siendo un cuello de botella.

¿Quién ha tomado las medidas que ha adoptado este Gobierno, quién lo ha hecho, para las finanzas públicas o para poner la casa en orden? No es de recibo que digan que es un gobierno débil o blando”.

“¿Cedió el Gobierno la regla fiscal en la Caja? ¡No! Categóricamente lo digo. Es un fallo constitucional lo que tutela esa disposición y eso se respetará porque somos un país de derecho”.

“¿El gobierno aprobó nuevos pluses, nuevos beneficios? No, no lo hizo, como sí se hizo en el pasado, y llegamos a este problema. Nosotros no aprobamos ningún plus o beneficio o aumento”.

“¿Se deja de aplicar la ley fiscal en la Caja? Categóricamente digo no… Sí se aplica. Y a partir del 1 de septiembre se empezará a utilizar las nuevas anualidades y comenzará a correr lo que rige en materia de la ley fiscal para la Caja como para todo el sector público, dándoles sostenibilidad para y por esa mayoría de los costarricenses”.

“¿Qué se acordó? Un punto, el tema de anualidades o beneficios de diciembre del 2018 para atrás, vaya a un tribunal. Es la primera vez que se acepta desde la parte sindical que se acuda a un tribunal de la república, en democracia, a dirimir esto”.

Finalmente, el Presidente de la República reflexionó que “ha sido la falta de valor en el pasado lo que nos ha traído aquí. Mi trabajo es que eso no se repita y gobernar para todas las personas. Por eso no estamos prorrogando esas grandes decisiones que necesita el país”.

En ese contexto, anunció que el Gobierno continuará impulsando el proyecto de empleo público e iniciativas de contención del gasto y saneamiento de las finanzas públicas, entre otras.

Concluyó diciendo que “con esta huelga ha habido una gran derrota moral y económica. Mi trabajo es seguir adelante y pedir las herramientas para poder hacer mejor mi labor que es sacar a Costa Rica adelante”.