Un total de 16 proyectos de cineastas de 12 países se presentarán en el VIII Foro de Coproducción Europa-América Latina

San Sebastián, 13 Ago. 2019 (Europa Press).- Un total de 16 proyectos de cineastas de 12 países como Asier Altuna, César Díaz, Pablo Giorgelli, Diego Lerman y Mariana Rondón se presentarán en el VIII Foro de Coproducción Europa-América Latina que se celebrará entre el 22 y el 25 de septiembre en el marco del 67 Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Habrá proyectos procedentes de Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, Costa Rica, España, Francia, México, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

En un comunicado, los organizadores del Zinemaldia han informado de que se han registrado en esta octava edición del foro un total de 209 inscripciones. Los proyectos que se presentarán abordan temas como el turbulento despertar sexual de un adolescente, el exilio y la emigración, las duras condiciones de vida en muchos lugares o la explotación sexual.

De entre los proyectos seleccionados, once serán primeras o segundas películas como ‘Almamula’, de Juan Sebastián Torales, ‘Ruas da Glória/ Streets of Gloria’ (Calles de Gloria) de Felipe Sholl, ‘Perros’ de Gerardo Minutti, ‘Ana no duerme’ de Daniel Gil, ‘Dos estaciones’ de Juan Pablo González, ‘La hija de todas las rabias’ de Laura Baumeister, ‘Los jueces’ del guatemalteco César Díaz cuya ópera prima, ‘Nuestras Madres’ ganó el Premio SACD y la Caméra d’Or en el Festival de Cannes 2019 y competirá en Horizontes Latinos y ‘Curuzu/ Curuzú’ de Ana García Blaya, que también participará en New Directors con ‘Las buenas intenciones’.

Además, regresan a San Sebastián con los proyectos de sus segundos largometrajes Ulises Porra (‘Los sucios’), que compitió en New Directors con ‘Tigre’ y Gustavo Rondón (‘El tiempo que perdimos’), que participó con ‘La Familia’ en Cine en Construcción, la Semaine de la Critique de Cannes y Horizontes Latinos.

En el Foro de Coproducción también presentarán sus proyectos cineastas experimentados que ya han participado en el Festival como Asier Altuna (‘Karmele’), Benjamín Ávila (‘El cardenal’) y Neto Villalobos (‘Amor es el monstruo’).

Algunos de ellos, además, han sido premiados con anteriores películas. Por ejemplo, Pablo Giorgelli (Trasfondo) obtuvo la Caméra d’Or en el Festival de Cannes y el Premio Horizontes en San Sebastián por ‘Las Acacias’; Diego Lerman (El maestro de literatura) ganó el Premio al mejor guion en San Sebastián con ‘Una especie de familia’ y Mariana Rondón (Zafari) se alzó con la Concha de Oro con ‘Pelo Malo’.

Este Foro ha contado, desde su creación, con 114 proyectos seleccionados, de los cuales 51 han sido finalizados y estrenados, 14 se encuentran actualmente en fase de preproducción o postproducción y 25 han participado en festivales internacionales como Berlín, Cannes, Locarno, San Sebastián, Sundance o Venecia.

El Foro de Coproducción Europa-América Latina, que está impulsado por el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco y cuenta con el apoyo de Europa Creativa MEDIA, es una plataforma para promover nuevos proyectos audiovisuales entre ambas cinematografías y un punto de encuentro para los acreditados de industria del Festival con el fin de fomentar acuerdos profesionales e intercambiar experiencias.

El Foro cuenta con una primera jornada, el 22 de septiembre, dedicada a la presentación ante la industria (pitchings) de los proyectos seleccionados en el Foro y los cinco de la quinta edición del programa de residencias Ikusmira Berriak. A esta jornada le seguirán tres días de reuniones ‘one-to-one’ con sus productores y directores, coincidiendo con Cine en Construcción 36 y la tercera edición de Glocal in Progress.

Premios

Los proyectos presentados en este Foro optan al Premio al Mejor Proyecto, consistente en 10.000 euros brutos para el productor mayoritario del proyecto ganador; el Premio EFADs-CAACI de Coproducción Europa-América Latina, dotado con 20.000 euros para el productor mayoritario del proyecto ganador; y el Premio Eurimages al Desarrollo de Coproducción, dotado con 20.000 euros para el productor mayoritario europeo de uno de los proyectos seleccionados elegible por Eurimages.

Además, Arte Kino concederá el ArteKino International Prize, consistente en 6.000 euros para el productor mayoritario del proyecto ganador.